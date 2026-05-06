La tremenda calentura de Leandro Paredes con un compañero que es reprobado por los hinchas de Boca

El capitán de Boca mostró su frustración tras una jugada mal terminada por un compañero. El video del momento.

Boca cayó ante un Barcelona de Ecuador que con una contra en la segunda etapa se puso arriba del marcador para conseguir la primera victoria en la Copa Libertadores ante un equipo que había conseguido previamente dos victorias y una derrota. Tuvo posibilidades de ponerse por encima en el marcador previo al tanto y luego tuvo la chance de igualar el partido.

Una de las jugadas más claras que tuvo el equipo que entrena Claudio Úbeda se dio a los 87 minutos de partido luego de una jugada colectiva a puro toque que prometía ser una chance clara para, al menos, rescatar un punto de la visita a Guayaquil en un partido condicionado por el estado del campo de juego debido a la lluvia.

Cuando la maniobra había tomado cierta peligrosidad para que el equipo pueda llegar al ansiado empate, la jugada se volvó por el costado derecho para la llegada de Marcelo Weigandt que solo tenía la misión de lanzar un centro justo para que los jugadores puedan conectar de cabeza e intentar marcar el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Joaconel/status/2051851188341965190&partner=&hide_thread=false Miren a Paredes despues de que Weigandt tira ese intento de centro.



Durísimo realmente. pic.twitter.com/XtE6Xq3adp — Joaconel. (@Joaconel) May 6, 2026

Sin embargo, cuando estaba por entrar al área lanzó un centro malo que nadie pudo conectar y cruzó todo el área sin ser alcanzado, ni siquiera, por los defensores. Esto generó el reproche de varios jugadores, incluso del capitán Leandro Paredes quien hizo un gesto de frustración pero lejos está de ser un problema personal ni una fractura en la relación.

Boca perdió ante Barcelona en Ecuador y se complicó en la Copa Libertadores

Boca cayó 1-0 ante Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize sumó su segunda derrota consecutiva en el certamen internacional y podría quedar en puestos de Copa Sudamericana, dependiendo del resultado entre Cruzeiro y Universidad Católica.

El Xeneize volvió a cometer errores infantiles, como la expulsión de Santiago Ascacibar en el primer tiempo por una patada sin pelota, y se complicó en un partido que parecía tenerlo controlado.

El encuentro estuvo muy marcado por el estado del campo de juego, que exageró algunas entradas violentas de ambos equipos y no permitió que la pelota corriera de forma normal.

Así fue el partido entre Boca y Barcelona

Ambos equipos batallaron fuertemente entre ellos y contra el campo de juego, que acumuló mucha agua por las fuertes lluvias en Guayaquil. Boca tuvo el primer gol a los cinco minutos, cuando Ascacibar se resbaló al definir cuando estaba frente al arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2051816649548812654&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE, ni ASCACIBAR ni AYRTON COSTA PUDIERON METERLA.pic.twitter.com/dtcrDOcvey — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 6, 2026

A los 24 minutos Boca sufrió dos dolores de cabeza: primero, el local estuvo cerca de abrir el marcador y segundo, sufrió la lesión de Brey, tras un choque con un jugador del Barcelona. Javier García ingresó para ocupar el arco del Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051820678551101585&partner=&hide_thread=false ¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



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Boca sigue sumando malas noticias: a los 32 minutos de la primera parte, fue expulsado Santiago Ascacibar. El árbitro fue a revisar al VAR una agresión del volante, que le pegó una patada en la cabeza a un jugador de Barcelona que estaba en el piso.

Al final del primer tiempo, cuando Boca con uno menos controlaba el partido, el árbitro equilibró la balanza: expulsó a Milton Céliz por un codazo sobre Leandro Paredes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051827914669199665&partner=&hide_thread=false ¡OTRO EXPULSADO EN EL PRIMER TIEMPO! CODAZO A PAREDES Y ROJA DIRECTA PARA CELIZ ANTE BOCA.



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En el segundo tiempo, aunque Barcelona arrancó teniendo mayor control del juego, las dos claras fueron de Boca, en los pies de Merentiel, que en la primera ocasión no llegó a un gran pase de Paredes, y en la segunda no pudo definir ante Contreras, que salió rápido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2051835420745371923&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡Merentiel tuvo el primero de Boca tras una gran asistencia de Aranda!



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A los 72 minutos, cuando Boca dominaba el partido, en una contra letal, el local puso el 1-0: Villalba, que había ingresado en la segunda parte, recibió en el área tras un pase atrás y definió al palo derecho de Javi García.

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ESCAPADA EN VELOCIDAD DE QUIÑÓNEZ Y DERECHAZO DE HÉCTOR VILLALBA



LOS ESCUATORIANOS ESTÁN SORPRENDIENDO A BOCA pic.twitter.com/EdTi3DIfok — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 6, 2026

Al final del partido, el Xeneize buscó con algunos centros al área, pero no definió bien las jugadas que tuvo. Esta derrota lo deja mal parado para el futuro en el grupo, ya que queda con seis puntos, al igual que Cruzeiro y Universidad Católica, que se enfrentan mañana en Chile. Si empatan, Boca quedaría en puestos de Copa Sudamericana.