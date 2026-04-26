Un encuentro bien xeneize: los jugadores de Boca que acompañaron a Franco Colapinto en Palermo

El piloto argentino se cruzó con dos futbolistas fundamentales del cuadro azul y oro, del que el pilarense es hincha.

El evento que tuvo como protagonista a Franco Colapinto en Palermo también contó con una fuerte presencia de Boca , reflejada en la visita de dos de sus figuras: Leandro Paredes y Miguel Merentiel . Ambos se acercaron al circuito callejero para vivir de cerca la experiencia de la Fórmula 1, en una jornada que paralizó la agenda deportiva del país. La presencia del capitán xeneize y la Bestia le dio un color especial a la exhibición, y su participación reforzó el vínculo entre el piloto y el club de sus amores.

El campeón del mundo, entusiasmado con la posibilidad de presenciar un evento de este tipo, destacó la magnitud de lo vivido y el crecimiento del oriundo de Pilar. “Nunca tuve la posibilidad de estar en un evento de Fórmula 1… hoy estando en Argentina se nos hizo fácil y nos acercamos” , explicó. Además, el mediocampista valoró el presente del corredor y su conexión con la gente: “Ojalá que Franco pueda disfrutar de la gente, está logrando algo increíble ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048447490987327928&partner=&hide_thread=false ¡DE BOSTERO A BOSTERO! Las palabras de PAREDES, el héroe del Superclásico, para Franco Colapinto.



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/a5Pnys5yU4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

La relación entre el ex Williams y el club azul y oro se hizo visible durante toda la jornada, con múltiples guiños del piloto hacia los hinchas boquenses. Desde banderas en balcones hasta camisetas en las tribunas, el azul y oro estuvo presente a lo largo del circuito. El propio Colapinto destacó ese respaldo en medio del evento, reforzando su identificación con el club. La escena combinó la pasión por los fierros con la del fútbol, dos pilares del deporte argentino.

La "Bestia" que estuvo al lado de Miguel Merentiel

Por su parte, el uruguayo también dejó su impresión tras vivir la experiencia desde adentro y no ocultó su sorpresa. “Vinimos a conocer, muy lindo la verdad… ¿El auto? Tremendo, tremendo. Esta es una Bestia ”, afirmó el delantero charrúa. El cruce entre dos mundos reflejó la identidad de Franco, bien ligado al conjunto de La Ribera.