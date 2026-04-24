Un paravalancha cedió en la tribuna de Boca ante Defensa y Justicia y un hincha tuvo que ser atendido

El partido estuvo detenido debido a que un fanático del xeneize requirió atención médica luego de que la estructura ceda.

Boca vivió un carnaval en Florencio Varela con una victoria contundente por 4-0 ante Defensa y Justicia que lo metió en los play off del Torneo Apertura, sin embargo el encuentro quedó marcado por una interrupción que se realizó debido a un llamado desesperado de los hinchas desde la tribuna.

El árbitro del encuentro Andrés Gariano hizo caso omiso a lo que sucedía en la tribuna visitante a pesar que el grito era claro para que detengan el partido por una situación que estuvo al borde de la tragedia. Es que el llamado correspondía a que un hincha necesitaba atención médica luego de que ceda un paravalancha que provocó la caída de algunos simpatizantes.

Finalmente, los jugadores que estaban en el banco de suplentes, con su capitán Leandro Paredes como cabecilla, saltaron rápidamente y le exigieron que lo detenga. Tras la insistencia ingresó un grupo médico a la tribuna para atender al hincha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeriodismoMovi3/status/2047468102099808439&partner=&hide_thread=false SE VINO ABAJO UN PARAVALANCHA

Susto en Florencio Varela. Durante el partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors, cedió un paravalancha en la tribuna visitante del Estadio Norberto "Tito" Tomaghello.

La estructura de hierro no resistió y se desprendió en medio de la… pic.twitter.com/krUomzli1H — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) April 24, 2026

Boca, con un gran segundo tiempo, goleó a Defensa y Justicia y se clasificó a los playoffs

Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por una nueva fecha del Torneo Apertura, y cerró la clasificación a los playoffs, a falta de una fecha. Los goles, en una gran actuación, fueron de Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel.

El Xeneize venía entonado por la victoria en el superclásico, y los 13 partidos sin derrotas, aunque Claudio Úbeda decidió jugar con un equipo alternativo en su visita a Varela. En la entrada en calor se lesionó Ander Herrera, por lo que fue titular Milton Delgado. Luego, en la segunda parte, entraron varios titulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047472088932360259&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN! Así fue el momento de la lesión de Ander Herrera en la entrada en calor en Florencio Varela. pic.twitter.com/XtvKD0fr2O — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

La rotación se debió a que el martes tiene un duelo vital en la Libertadores, ante Cruzeiro en Brasil, que puede darle la ventaja definitiva en el grupo. Uno de los pocos que puede meterse en ese partido es el Changuito Zeballos, que tuvo algunos aportes de calidad, como la asistencia a Velasco en el segundo gol.

Así fue el partido entre Boca y Defensa y Justicia

A los cinco minutos del primer tiempo, Gutiérrez, con un cabezazo ponía el 1-0 para el local, que tras una larga revisión del VAR fue anulado por un fino offside.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047453452444332390&partner=&hide_thread=false NO SUMA: por este offside de Gutiérrez, fue anulado el primero de Defensa y Justicia vs. Boca en Florencio Varela.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/aDdgZeCntY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026

A los 22 minutos de la primera parte, cuando Defensa y Justicia dominaba el partido, Boca recuperó alto en campo rival y Milton Giménez la clavó en el ángulo desde la medialuna para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047457249275072573&partner=&hide_thread=false ¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/g7iO9BShQX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026

La primera clara del segundo tiempo fue del visitante, que tras una corrida de Zeballos, el extremo encaró en el área y definió muy mal al primer palo, cuando Ascacibar entraba por el medio. Luego, el volante, que ingresó en el entretiempo por Romero, tuvo un mano a mano que le tapó el arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047471548190114077&partner=&hide_thread=false ¡¡SE PICÓ!! El Chango Zeballos armó un jugadón y justo cuando iba a definir para el 2-0, le bloquearon el disparo. El Rusito Ascacibar llegaba bien perfilado, se quejó por no recibir el pase y algo le dijo... ¡no le gustó nada al 7 bravo de Boca! pic.twitter.com/HUXmNHCrUr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

Cuando el local se plantaba en el campo rival, Boca encontró una contra letal: luego de un córner, Zeballos tomó la pelota en su área y lo puso a correr a Velasco, que definió cruzado para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047476677777772643&partner=&hide_thread=false ¡¡LLEGÓ EL TUYO, ALAN!! Velasco ganó en velocidad y la cruzó para el 2-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1n42Zy6AZU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

Tras ampliar la ventaja, Boca empezó a brillar, con varios titulares ingresando desde el banco. El 3-0 llegó con un pase al vacío de Paredes al juvenil Aranda, que cedió al medio para el gol de Bareiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047477696888820016&partner=&hide_thread=false ¡¡¡EL TIKI-TAKA DEL BOCA DE UBEDA!!! Sensacional jugada del Xeneize para que Bareiro sentencie el 3-0 vs. Defensa y Justicia. ¡GOLAZO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zEqdbrRVpc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

Para cerrar la gran goleada, con un increíble segundo tiempo del equipo, Merentiel recibió un pase de Aranda y gambeteó al arquero al quedar mano a mano para definir de zurda para el 4-0. El VAR llamó al árbitro para revisar una posible falta contra Banega, pero decidió que no era suficiente para anular el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047480572906225723&partner=&hide_thread=false ¡¡GANA, GUSTA Y GOLEA!! Aranda filtró una gran pelota y Merentiel definió para el ¡4-0! de Boca sobre Defensa y Justicia. El uruguayo pidió disculpas por su pasado en el Halcón.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PZR34aHAhp — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

Los datos del partido entre Boca y Defensa y Justicia

Torneo Apertura

Zona A - fecha 16

Defensa y Justicia 0-4 Boca

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Darío Cáceres, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Rubén Botta, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.