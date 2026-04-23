El Chelo Delgado fue contundente sobre la continuidad de Úbeda y la renovación del Changuito Zeballos

El director deportivo de Boca, y único sobreviviente del Consejo de Fútbol, dio detalles sobre la situación de ambos.

Los resultados le han dado a Boca un aire que hace meses no tenía en todos los aspectos: anuncio de ampliación en La Bombonera, un equipo sólido que ganó dos de dos en Copa Libertadores y venció a River de visitante , entre otros aspectos que cambió la mirada sobre la mayoría de los jugadores que tiene el plantel, incluso del entrenador Claudio Úbeda que supo transformar los insultos en aplausos.

El DT ha sido de las figuras que más críticas ha recibido en el último tiempo por parte de los hinchas, incluso pidiendo que deje su cargo por los resultados negativos que hasta hace meses tenía con el plantel. Sin embargo, más allá de los pedidos y los resultados que ponían en vilo su continuidad por parte de los hinchas, la consideración de la comisión directiva no cambió con respecto al entrenador.

Previo al duelo con Defensa y Justicia por el Torneo Apertura, el Chelo Delgado , único sobreviviente del consejo de fútbol hecho y disuelto por Juan Román Riquelme, habló en TyC Sports sobre la continuidad: "Nosotros siempre mantuvimos la calma. Apostamos por Claudio cuando la incertidumbre venía de afuera y los frutos se están viendo ahora también. Así que siempre mantuvimos la calma, que es lo fundamental. Fue todo raro, él era el ayudante de campo de Miguel, pasó lo que pasó y la decisión final fue que siga . Con ese trabajo, su tranquilidad y la calma que tiene se ha ganado el cariño de los muchachos y se está haciendo respetar y está haciendo lo que él pretende en el grupo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2047031997298614620&partner=&hide_thread=false "SIEMPRE SEGUIMOS APOSTANDO POR ÚBEDA Y EL FRUTO SE ESTÁ VIENDO AHORA"



Chelo Delago, mano a mano con TyC Sports, se refirió a la decisión de la dirigencia de sostener al DT en su cargo a pesar de las críticas.



@Liberotyc pic.twitter.com/1S4MqYcQX6 — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2026

Por otra parte, sumó: "Yo creo que Claudio lo ha dicho anoche, me parece, ¿no? hay que tomar las cosas con calma, hay muchas cosas más importantes por delante, obviamente que en algún momento lo tendremos que analizar y veremos, pero hoy el equipo está muy bien, Claudio está muy bien. Hay que tomar las cosas con calma y Claudio eso lo sabe muy bien".

Qué dijo sobre la renovación del Changuito Zeballos

"Hay charlas con el representante, así que nosotros tenemos que estar con calma. Exequiel tiene un futuro enorme, tiene muchas condiciones, así que bueno, nada. Estamos hablando con el representante y esperemos que pronto podamos resolver todo ese tema", dijo sobre el jugador que tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2026.

Por otra parte se refirió sobre la posibilidad de vender al jugador: "Yo creo que lo principal para nosotros es la renovación de Exequiel. Sí. y después veremos si surge alguna posibilidad, obviamente la vamos a analizar, sea en junio o sea en diciembre, pero lo importante ahora es que nosotros lleguemos a un acuerdo y podamos renovar el contrato".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Eze_sosa/status/2047060838863851674&partner=&hide_thread=false “Para nosotros la prioridad es renovar el contrato de Exequiel Zeballos. Estamos hablando con su representante. Si después surge alguna posibilidad la vamos a analizar, pero queremos que se quede” #CheloDelgado x @TyCSports pic.twitter.com/jthnaI0eQJ — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) April 22, 2026

Por ahora, Boca no busca arquero

Luego de la importante lesión de Agustín Marchesín, el puesto de arquero volvió a ser uno de los puntos principales en los cuales se puso foco. En medio de la incertidumbre, Delgado habló sobre la posibilidad de incorporar un jugador en esa posición: "Por el momento nosotros no hemos tomado ninguna decisión. Nos vamos a mantener con Brey y con Javi García, obviamente que hay algunos chicos de reserva también, pero estamos muy tranquilos, así que por el momento continuamos de la misma manera y más adelante veremos qué decisión vamos a tomar".

Boca juega ante Defensa y Justicia con hinchas visitantes: hora, formaciones y TV

Boca visitará este jueves a Defensa y Justicia, en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con el objetivo de extender su buen momento luego del triunfo ante River en el Superclásico y de conseguir la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 20 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1-0 a River en el Superclásico gracias al gol de penal de Leandro Paredes, para además extender su invicto a 13 partidos.

Los dirigidos por Claudio Úbeda no solo atraviesan un buen momento en el Torneo Apertura, donde están terceros en la Zona A, sino que tuvieron un comienzo ideal en la Copa Libertadores tras los triunfos sobre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

De cara a este encuentro, Úbeda, optará por poner un equipo con mayoría de suplentes, con el objetivo de resguardarlos de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Libertadores. En caso de quedarse con el triunfo, el “Xeneize” se asegurará la clasificación a los playoffs.

convocados boca dyj

Tras largas negociaciones, 3 mil hinchas de Boca podrán estar presentes en el sector visitante del recinto de Florencio Varela para festejar con los jugadores el triunfo ante River.

Los Xeneizes ocuparán la tribuna de la calle Humahuaca y las entradas rondarán valores que van desde los 80 mil hasta los 100 mil pesos. Si bien ambas dirigencias tenían la intención de que se juegue con ambos públicos, la traba estaba en Aprevide y el intendente Andrés Watson que habían dado la negativa por cuestiones organizativas.

Por si fuese poco, este lunes por la mañana, el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, había confirmada que estaba “caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca. Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas. Es algo entendible”.

Sin embargo, el club del sur de la Provincia de Buenos Aires no se bajó de las negociaciones y le insistió al intendente Watson para que ceda, acción que finalmente tomó y luego el club anunció el acuerdo

Defensa y Justicia, por su parte, había tenido un gran inicio en este Torneo Apertura, ya que no cayó en las primeras 11 fechas, aunque ahora acumula tres derrotas consecutivas, por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia. Los dirigidos por Mariano Soso están octavos en la Zona A y ya no tienen margen de error.

Las probables formaciones de Boca y Defensa y Justicia

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.