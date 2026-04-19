El Superclásico es de Boca: le ganó a River con gol de un Leandro Paredes determinante

El xeneize marcó de penal en el primer tiempo mediante su capitán y se quedó con los tres puntos frente al rival de toda la vida.

Venían los dos en levantada, pero Boca confirmó que está jugando mejor y le ganó el Superclásico del fútbol argentino a River por 1 a 0. El gol fue de Leandro Paredes, el único diferencial de un partido con muy pocas luces.

El partido fue válido por la fecha 15 de la Copa de la Liga en su versión Apertura. El Millo ya estaba clasificado para octavos de final, mientras que el xeneize necesitaba ganar para sellar su boleto.

Claudio Úbeda repitió el once habitual con el que viene disputando los últimos partidos y le dio el resultado esperado en el marcador.

Crónica del Superclásico

Iban apenas 17 minutos de partido cuando Sebastián Driussi tuvo que ser reemplazado por Maximiliano Salas. El "9" sufrió un problema muscular, mientras su equipo había comenzado mejor el partido que su rival.

River jugó durante la primera media hora el partido como quería. Tuvo intensidad para cortar el circuito de juego de Boca y se aproximó con algunos centros.

Salas tuvo su remate de media distancia que salió apenas ancho, en uno de los pocos intentos al arco de la etapa inicial.

En la visita, solo Paredes pareció resistir la presión. Tomás Aranda y Adam Bareiro estuvieron más concentrados en pelear que en jugar.

river boca fecha 15

Sin embargo, a Boca le alcanzó con su capitán para generar peligro. Primero le uso un pase excelso a Merentiel, que definió muy mal ante Beltrán.

En la siguiente hizo lo mismo con el revés del pie derecho, pero el remate del uruguayo pegó en la mano de Lautaro Rivero. El VAR llamó a Darío Herrera y este no tuvo más remedio que cobrar penal.

Paredes la clavó en el ángulo mientras el arquero se tiraba al lado opuesto y Boca se fue al vestuario 1 a 0 arriba gracias, exclusivamente, al que usa la "5".

Embed GOL DE PAREDES DE PENAL Y TOPO GIGIO PARA EL 1-0 ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL



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En el arranque del complemento, los nervios se apoderaron de River, que estuvo a punto de sufrir el segundo. Rivero se equivocó en la salida y Merentiel se perdió el tanto otra vez.

Después, Páez la perdió fácil con Blanco y tuvo que aparecer Beltrán con una atajada impresionante en el mano a mano ante Ascacibar.

Merentiel volvió a desperdiciar un contragolpe en el que se apuró para encarar y Boca perdió chances de liquidar el pleito. Igual el uruguayo metió un caño de novela que recorrió el mundo.

El Millo recuperó pelota y terreno con la entrada de Joaquín Freitas y generó su mejor jugada colectiva donde la movió de la derecha al medio y casi anota de atropellada.

El local monopolizó la pelota y el xeneize sufrió la salida de Paredes por una molestia muscular.

De todas formas, el equipo de Úbeda volvió a avisar con una jugada entre dos ingresados. Ander Herrera encontró a Exequiel Zeballos y el Chango se encontró con una sólida respuesta de Beltrán.

El "7" de Boca desperdició varios contragolpes para sentenciar el encuentro.

En el final, todo River pidió penal cuando Blanco le apoyó el brazo en la espalda y Martínez Quarta se tiró como si lo hubiesen matado.

El neuquino Darío Herrera dijo "siga, siga", pitó el final y se desató la alegría bostera en el "Más Monumental".

paredes topo

SÍNTESIS

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña: Kendry Páez, Tomás Galván, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gol: PT 46 Paredes, de penal (B)

Cambios: PT 17 Maxi Salas por Driussi (R). ST, al inicio, Giuliano Galoppo por Meza (R), 11 Joaquín Freitas por Páez (R), 23 Exequiel Zeballos por Merentiel (B), 27 Ander Herrera y Tomás Belmonte por Paredes y Aranda (B), 35 Milton Giménez por Bareiro (B).

Cancha: Más Monumental

Árbitro: Darío Herrera