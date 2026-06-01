River negocia con un campeón del mundo para contratarlo: cuánto piden

Un campeón del mundo en vigencia fue tentado por el millonario para sumarse al equipo. Cómo son las negociaciones.

Luego de los rumores de una reunión de dirigentes con Thiago Almada para negociar un contrato durante su breve estadía en Argentina previo a su viaje con el plantel de la Selección a Estados Unidos, se supo que un jugador de la Scaloneta también fue tentado por el millonario para sumarlo al equipo.

En las últimas horas trascendió que el delantero con paso por el Atlético Madrid es del gusto del entrenador y podría ser una posibilidad para reforzar a un equipo que ya tiene a otro campeón como Nicolás Otamendi. No será una tarea fácil poder contratarlo pero tampoco un sueños descabellado debido a que Tigres de México tendría una postura clara para negociar un posible traspaso.

Quieren el dinero en la mano. El millonario no tiene problemas económicos y ya analiza el pedido de los mexicanos que no es poca cosa: si lo quieren, deberán desembolsar entre 12 y 15 millones de dólares. Sin embargo la postura de River sostiene que si la oferta se acerca a los 10 y una mínima ganancia para los mexicanos, las negociaciones podrían llegar a buen puerto.

Ángel Correa

Bombazo: Thiago Almada se reunió con dirigentes de un club grande del país para avanzar en las negociaciones

El futuro de Thiago Almada es una incógnita a nivel clubes y muchos entrenadores desean tener en sus filas a un jugador de la calidad del surgido en Vélez Sarsfield que fue confirmado para jugar la Copa del Mundo 2026 por la lista de convocados que fue oficializada este jueves en un video protagonizado por Lionel Scaloni. Este viernes por la mañana, trascendió un bombazo que surgió en torno al futuro del jugador.

Según se conoció a través del periodista Germán García Grova, especializado en mercado de pases, el jugador del Atlético Madrid mantuvo una reunión presencial este jueves por la noche para dialogar y conocer en detalle cuál es su situación. Todo enmarcado en un deseo de contratarlo como refuerzo.

River, en diálogo con Almada

Según comunicó el periodista mencionado anteriormente, mantuvieron un encuentro por la noche donde estuvo el propio jugador junto a los representantes del club Enzo Francescoli, Agustín Jiménez y Pablo Longoria. Entre la información se supo que fue una charla donde demostraron confianza de poder acercar una propuesta convincente.

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"Es muy difícil más no imposible", dijo el periodista sobre la postura de las partes. Lo cierto es que el futbolista tiene contrato con el club español hasta el 30 de junio de 2030 pero no cuenta con una gran cantidad de minutos en el planteo de Diego Simeone.