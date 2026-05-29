Bombazo: Thiago Almada se reunió con dirigentes de un club grande del país para avanzar en las negociaciones

El futuro de Thiago Almada es una incógnita a nivel clubes y muchos entrenadores desean tener en sus filas a un jugador de la calidad del surgido en Vélez Sarsfield que fue confirmado para jugar la Copa del Mundo 2026 por la lista de convocados que fue oficializada este jueves en un video protagonizado por Lionel Scaloni . Este viernes por la mañana, trascendió un bombazo que surgió en torno al futuro del jugador.

Según se conoció a través del periodista Germán García Grova , especializado en mercado de pases, el jugador del Atlético Madrid mantuvo una reunión presencial este jueves por la noche para dialogar y conocer en detalle cuál es su situación. Todo enmarcado en un deseo de contratarlo como refuerzo.

Según comunicó el periodista mencionado anteriormente, mantuvieron un encuentro por la noche donde estuvo el propio jugador junto a los representantes del club Enzo Francescoli , Agustín Jiménez y Pablo Longoria . Entre la información se supo que fue una charla donde demostraron confianza de poder acercar una propuesta convincente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por German Garcia Grova (@gergarciagrova)

"Es muy difícil más no imposible", dijo el periodista sobre la postura de las partes. Lo cierto es que el futbolista tiene contrato con el club español hasta el 30 de junio de 2030 pero no cuenta con una gran cantidad de minutos en el planteo de Diego Simeone.

Boca y Vélez, preocupados: la sorpresiva respuesta de Thiago Almada sobre un posible pase a River

El cierre de la temporada europea empieza a darle paso al Mundial 2026 que iniciará en tan solo 17 días, donde se espera el "the last dance" de Lionel Messi, quien salió por una molestia en el duelo de Inter Miami, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. Es por eso que distintas figuras que pueden estar en la convocatoria del entrenador Lionel Scaloni empiezan a llegar al país.

Durante la mañana de este viernes, el mediocampista ofensivo Thiago Almada llegó al territorio nacional y fue abordado por distintos medios de comunicación que esperaban con sus reporteros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mientras intentaba salir, el jugador lanzó una frase sorpresiva al hablar de un posible fichaje a River.

Qué dijo Almada sobre el interés de River

Si bien también suena en Vélez, lugar del que surgió, y también en Boca, el millonario se habría sumado a la disputa por el actual jugador del Atlético Madrid. Consultado por un posible pase al millonario ante un panorama donde le escasean los minutos en el colchonero, respondió: "No sé, la verdad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058877206747619811&partner=&hide_thread=false "NO HE HABLADO". En su llegada a Argentina, Thiago Almada se refirió al interés de River en contratarlo para el próximo mercado de pases.



#SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cth4WkfS0K — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2026

"Estoy mentalizado en la selección, después veremos qué pasa", sumó en sus declaraciones y agregó: "Muy ansioso, muy feliz y a esperar la lista. A los hinchas les agradezco por el apoyo y vamos a defender el país como se debe. Estoy muy positivo y espero estar".