París Saint-Germain y Arsenal prometen una final caliente por la Champions League : hora, formaciones y TV

Ambos equipos llegan en un gran presente al duelo que tendrá lugar este sábado 30 de mayo por la final de la Champions. Lo que tenes que saber.

El París Saint-Germain será rival del Arsenal de Inglaterra en la final de Champions League , uno de los eventos deportivos más esperados en el mundo del deporte. Allí estará en juego el título que determinará al mejor club del continente.

La Champions promete una definición apasionante en la final que tendrá a dos clubes de gran presente: los Gunners de Inglaterra vienen de eliminar al Atlético Madrid , mientras que los parisinos, el último campeón del certamen que eliminó al Bayern Múnich en una semifinal apasionante. Este sábado 30 de mayo se verán las caras para saber cuál será el campeón del certamen europeo más importante a nivel clubes.

El encuentro está programado para una hora más que especial debido a que se jugará a partir de las 13 horas en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría. Allí impartirá justicia el árbitro alemán Daniel Siebert , mientras que el VAR estará conducido por su compatriota Bastian Dankert .

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El presente de los clubes

Ambos llegan con un presente especial y soñado. Arsenal tendrá la oportunidad de volver a ser protagonista en el certamen internacional en una temporada donde consiguió romper una racha negativa de 22 años sin ganar la Premier League, por lo que llega motivado a la gran final con la esperanza de levantar el trofeo.

Pero no será una tarea fácil, porque en frente tendrá al último campeón del certamen que ganó la final ante Inter de Milán con un resultado histórico: 5-0 que demostró el rendimiento arrollador del equipo que conduce el español Luis Enrique. A su vez, viene de dejar en el camino al duro Bayern Múnich con un global de 6-5 a su favor.

Cabe recordar que la única vez que Arsenal disputó la final de la Champions fue en 2006, en lo que fue derrota 2-1 ante Barcelona de España.

arsenal campeón portada El festejo de los jugadores del Arsenal tras consagrarse en la Premier League.

Lo que tenes que saber del partido

UEFA Champions League

Estadio: Puskas Arena (Hungría)

Árbitro: Daniel Siebert (Ale)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

Hora: 13.

TV: Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.