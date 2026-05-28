Con la ausencia del neuquino Marcos Acuña, Scaloni confirmó los 26 convocados al Mundial
El entrenador de la Selección Argentina reveló la lista de futbolistas que llevará a la Copa del Mundo.
Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026. A través de un video en redes sociales, la cuenta de AFA compartió la convocatoria, que tiene algunas sorpresas, tanto en las presencias como en las ausencias.
El anuncio se esperaba para mañana, por lo que fue un bombazo el video con la lista, que introdujo una actuación del entrenador de la selección, muy diferente al que se hizo en la previa de Qatar 2022.
La lista de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Dibu Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
Defensores
- Leo Balerdi
- Nicolás Tagliafico
- Gonzalo Montiel
- Lisandro Martínez
- Cristian Cuti Romero
- Nicolás Otamendi
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Giovani Lo Celso
- Valentín Barco
- Leandro Paredes
- Exequiel Palacios
- Rodrigo De Paul
Delanteros
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
- Nicolás González
- Giuliano Simeone
- Thiago Almada
- Nico Paz
- José Manuel López
Las grandes sorpresas y ausencias de la lista para el Mundial 2026
Se venía especulando en los últimos días con algunas posibles sorpresas en la lista para el Mundial 2026, sobre todo cuando Scaloni anunció que llevaría a más jugadores para los amistosos de la gira previa. El mayor problema radicaba en algunas lesiones en puestos clave del plantel.
Entre los arqueros, no hubo grandes cambios de los esperados, ya que el puesto tiene claro dueño con el Dibu Martínez, aunque había una pequeña posibilidad de que se metiera en la lista Santiago Beltrán, finalmente no se dio.
En la defensa, posiblemente se dieron algunas sorpresas grandes, con la ausencia del neuquino Marcos Acuña, que arrastraba una pubalgia, y termina quedando fuera de la lista. Su lugar lo ocupa Facundo Medina, que puede jugar como lateral por izquierda o central.
Otra ausencia que llamó la atención fue la de Marcos Senesi, que parecía una fija por su gran nivel en Inglaterra, pero perdió la pulseada con Medina y Balerdi. Gonzalo Montiel, que estaba en duda por lesión (y se especulaba que podía ser reemplazado por Nicolás Capaldo), se terminó metiendo.
En el mediocampo, llama la atención la inclusión de Giovani Lo Celso, que no viene teniendo muchos minutos en España, pero es una de las debilidades del DT. También terminó entrando Valentín Barco, que puede ser bastante polifuncional para el equipo, aunque quedó afuera Emiliano Buendía, de gran nivel con Aston Villa en el final de la temporada.
En la delantera, Nicolás González jugará el Mundial, a pesar de que arrastraba una lesión. Nico Paz se metió en la lista tras una larga especulación por un dolor, que llevó a una disputa entre los médicos del Como, su club en Italia y los de la selección. José Manuel López será el tercer nueve del plantel, detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Scaloni repite 17 nombres de la lista de los campeones del mundo en Qatar 2022, y aunque algunos jugadores se metieron en la renovación, la base es muy similar a la que se consagró luego de 36 años.
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