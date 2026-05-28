La furia de un tenista con el público argentino en Roland Garros

En la segunda ronda del Grand Slam, un jugador italiano tuvo un enfrentamiento con los hinchas de Argentina.

Francisco Comesaña derrotó en cinco sets a Luciano Darderi para avanzar a la tercera ronda de Roland Garros . El italiano tuvo un momento de furia en el último game, cuando, tras golpear su raqueta, discutió con el público argentino que alentaba a su rival, teniendo que ser separado por el umpire.

Darderi es un tenista nacido en Argentina , que decidió representar a Italia en el circuito ATP, y ya ha tenido varios cruces con el público nacional en diferentes ocasiones.

Francisco Comesaña logró una victoria inolvidable ante Luciano Darderi y avanzó por primera vez a la tercera ronda tras imponerse 7-6, 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 en una batalla de más de cuatro horas . El marplatense resistió la presión del italiano, decimocuarto preclasificado, y definió el partido con gran solidez en el quinto set.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2060083747509166105?s=20&partner=&hide_thread=false ¡TRIUNFAZO ARGENTINO!



Francisco Comesaña derrotó a Luciano Darderi por 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 para avanzar a tercera ronda en Roland Garros.



HAY UN TIBURÓN SUELTO EN PARÍS. pic.twitter.com/g6gX6telGG — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

En el último game del partido, cuando Comesaña sacaba 30-0 para terminar de cerrar su victoria, Darderi se peleó con el público argentino, que alentaba a su rival. Esta no es la primera vez que el italiano tiene cruces con los simpatizantes, ya que es muy conocido por este tipo de actitudes dentro del circuito.

Los hinchas argentinos lo tienen bastante cruzado a Darderi, por su decisión de elegir representar a Italia, tanto en el circuito como en la Copa Davis. Aún así, fue injustificable su reacción, teniendo que ser separado por el umpire para que no pase a mayores la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2060084790347395491?s=20&partner=&hide_thread=false Antes de perder frente a Comesaña, Darderi se peleó con el público argentino.pic.twitter.com/lxtUrR1r5n https://t.co/mTaFyEr94t — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

Francisco Cerúndolo avanza en Roland Garros

El argentino Francisco Cerúndolo (25°) se metió en la tercera ronda de Roland Garros luego de su triunfo en cuatro sets ante el francés Hugo Gaston. El tenista argentino, a quien se le abrió mucho el cuadro para seguir avanzando, se impuso por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 luego de dos horas y 46 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2060001752036815250?s=20&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ JORNADA CERUNDOLISTA!



Fran Cerúndolo firmó una sólida victoria ante Gaston por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda de #RolandGarros, al igual que Juanma.



Svajda, su próximo rival. pic.twitter.com/nY7UxMoKFc — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 28, 2026

El encuentro comenzó torcido para el argentino, ya que tuvo un muy flojo primer set, mientras que Gaston aprovechó esta situación para tomar rápidamente el control y quedarse con el mismo con un cómodo 6-2. Sin embargo, el mayor de los hermanos Cerúndolo no bajó los brazos y en el primer game del segundo set consiguió un quiebre que sería clave, ya que a partir de allí mantendría todos sus turnos de servicio para quedarse con la segunda manga por 6-4.

Los siguientes sets fueron un monólogo por parte de Cerúndolo, que no le dio chances a su oponente y lo pasó por arriba con scores de 6-2 y 6-1 para quedarse con la victoria y la clasificación a la tercera ronda. Su siguiente oponente será el estadounidense Zachary Svajda, quien derrotó en la segunda ronda al australiano Adam Walton.

Luego de su triunfo ante Gaston, Cerúndolo habló entre risas acerca de su hermano Juan Manuel, quien dio la sorpresa del año al derrotar al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner: "Cuando estaba en el cuarto set iba a buscar la toalla y le gente me decía 'tu hermano está ganando'... y cuando me dicen que ganó pienso 'la concha de la lora, ahora tengo que ganar yo porque no puedo fallar ahora'".