Polémica en Roland Garros por la atención médica a Sinner en la derrota contra Juan Cerúndolo.

El italiano quedó en el centro de las críticas por una desesperada maniobra en medio de la remontada del tenista argentino.

En una nueva y emotiva jornada en el Roland Garros 2026 , el argentino Juan Manuel Cerúndolo hizo historia al derrotar al número 1 del mundo, y principal candidato a ganar el segundo Grand Slam de la temporada, el italiano Jannik Sinner . Durante los dos primeros sets del jueves, Sinner parecía imparable. Tras ganar ambos parciales, el italiano necesitaba solo uno más para avanzar a la tercera ronda del abierto que se disputa en París.

Pero el desastre llegó en el tercer set. Con Sinner arriba 5-1, comenzó a perder puntos rápidamente. Después de ceder 15 puntos consecutivos ante el argentino, Sinner se tomó la espalda antes de sacar. Ese fue el punto de quiebre del partido, ya que Cerúndolo terminó sorprendiendo al número 1 del mundo al quedarse con los últimos tres sets y ganar el encuentro por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

En lugar de recibir una advertencia por demora durante el tercer set, Sinner fue visitado en la cancha por el juez de silla. La conversación, que se pudo escuchar en la transmisión, incluyó a Sinner preguntando si podía tomarse un tiempo médico. El umpire le explicó que eso dependería de lo que determinaran los médicos. Sinner dijo que le preocupaba estar sufriendo deshidratación. Finalmente, se le permitió tomarse un tiempo médico y abandonar brevemente la cancha.

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Ese tiempo fuera probablemente no debió haberse concedido. Los jugadores no pueden pedir una pausa por calambres y el analista de TNT Sports, Jim Courier, criticó duramente la decisión durante la transmisión, calificándola de “absoluta tontería”. Courier agregó: “Eso no es justo. Eso no está bien”. Más tarde también comentó: “Nos encantan los mejores jugadores, ellos impulsan este deporte, pero las reglas deben aplicarse de manera justa. Las reglas se están flexibilizando para los mejores jugadores”.

Los antecedentes de Sinner con los tiempos médicos

La situación fue muy similar a algo que Jannik Sinner vivió en el Abierto de Italia 2026. Durante su partido contra Daniil Medvedev, el italiano comenzó a tener problemas físicos en el tercer set y eventualmente recibió un tiempo médico. El tenista ruso protestó en la cancha argumentando que Sinner no debía recibir una pausa por calambres. Sus reclamos no cambiaron nada. Sinner se recuperó, volvió al partido y terminó derrotando a Medvedev.

Después del encuentro, Medvedev pidió un cambio en las reglas y dijo que estaría a favor de permitir que los jugadores reciban tratamiento por calambres en la cancha. Tras el tiempo médico del jueves, Sinner pudo regresar a la cancha, pero perdió el tercer set ante Cerúndolo, prolongando el partido. En el cuarto parcial pudo jugar sin interrupciones, aunque no lucía como de costumbre. Sinner perdió el set 6-1 y el duelo se fue al quinto, donde Juan Manuel Cerúndolo concretó una remontada que quedará grabada en la historia del tenis argentino.

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Sin ir más lejos, por primera vez desde 2023, un torneo de Grand Slam será ganado por un jugador distinto a Carlos Alcaraz o el propio Sinner. Pero los datos históricos son bien fuertes desde otro punto de vista. Es que este 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 puso fin a su racha de 26 años en Roland Garros. Es que la última vez que un número uno del mundo perdió antes de la tercera ronda fue en el año 2000, con la derrota de Andre Agassi ante el eslovaco Karol Kucera.

Vale destacar que, en los torneos del Grand Slam, el último número uno en perder en la segunda ronda fue Rafael Nadal en el Abierto de Australia de 2023.