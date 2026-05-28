Los problemas de Milito para encontrar el nuevo técnico de Racing.

En Racing , la búsqueda del nuevo director técnico se encuentra en etapa de estudio. Es que la dirigencia encabezada por Diego Milito no quiere cometer el pecado capital de apurarse en una decisión trascendental para el futuro de la Academia y, sobre todo, de su gestión al frente del club. El elegido será nada menos que el primer técnico 100% de la gestión del exgoleador y encima deberá tener la espalda para aguantar trabajar a la sombra de un ídolo como Gustavo Costas .

En este contexto, los nombres que aparecieron como alternativas son variados. Pero pocos, casi ninguno, reúne el consenso necesario para ir a fondo. El primer apuntado era Luis Zubeldía , especialmente por su perfil de experto en promocionar juveniles, pero ya quedó descartado. El DT no quiere volver al país y la mínima chance se esfumó el miércoles por la noche, cuando su Fluminense avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Hernán Crespo , quien siempre figuró bien arriba en la lista, en las últimas horas perdió mucho terreno. Desde el entorno del ex delantero aseguran que es "casi imposible" su llegada a Racing y desde el club que no es la primera opción. De haberlo sido ya hubieran intentado cerrarlo, puesto que está sin trabajo.

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Esto último es clave en la búsqueda de un técnico. En Avellaneda juran que no contratarán a ningún DT que esté con trabajo. Esto reduce muchísimo el abanico de posibilidades. Martín Demichelis siempre gustó, pero ya renovó su contrato con Mallorca. Y Nico Diez, quien ve con ganas a la Academia, está vinculado a Argentinos y Malaspina descartó la salida a pesar de que existe una cláusula de rescisión que Racing no pagará. Entonces, por los pasillos del Cilindro se escuchó el nombre de Martín Anselmi, pero lo bajaron rápidamente. Y dicen, como siempre suele pasar, que hay un tapado dando vueltas y cuyo nombre sólo lo saben Diego Milito y Sebastián Saja.

Los jugadores de Racing que respaldaron a Costas

Los jugadores de Racing, encabezados por el capitán del equipo, Santiago Sosa, y Adrián "Maravilla" Martínez, utilizaron las redes sociales para agradecer y respaldar a Gustavo Costas, quien fue despedido de su cargo de entrenador por el presidente del club, Diego Milito. Más allá de los mensajes en las redes, casi la totalidad de los jugadores del plantel de Racing se comunicaron con Costas para respaldarlo y solidarizarse por el mal momento.

Uno de los primeros en expresarse fue el capitán Sosa, una de las piezas clave del equipo, quien compartió una imagen abrazado al DT y escribió unas palabras cargadas de afecto. “Fue increíble compartir todo este tiempo con vos Gustavo. Gracias a vos y a tu cuerpo técnico por la confianza que me dieron y por todo. Te quiero mucho”, publicó el mediocampista en una historia de Instagram junto a una foto del festejo de Racing.

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El mensaje rápidamente se viralizó entre los hinchas de la Academia, que interpretaron el posteo como una muestra del fuerte vínculo que Costas construyó con el plantel durante su ciclo. Otro de los que se manifestó fue Adrián “Maravilla” Martínez, figura ofensiva y goleador del equipo, quien también utilizó sus redes para dedicarle unas palabras al entrenador. “Muchas gracias por confiar en mí viejo. Dios te bendiga y siempre seas feliz”, escribió el delantero, acompañando el mensaje con una imagen en la que aparece abrazando al técnico.

Por su parte, también se expresó Agustín Almendra también se sumó a las muestras de cariño, más allá de que a principio de año dejó el equipo para ir a jugar al fútbol mexicano. El volante compartió una foto junto a Costas en el vestuario y publicó: “Gracias por todo lo que hiciste por Racing”, acompañado de un corazón celeste. Los mensajes dejaron en evidencia la relación cercana que Gustavo Costas mantenía con muchos de los futbolistas del plantel, que valoraron no solo su trabajo futbolístico sino también el costado humano del entrenador.