Arde Racing: el fuerte cruce de Gustavo Costas con Diego Milito y la bronca de los hinchas

El presidente decidió finalizar el vínculo con el entrenador y la gente estalló contra el dirigente.

Este domingo, el mundo Racing vive otra jornada difícil. Las consecuencias de la decisión de Diego Milito de echar a Gustavo Costas fueron notables y la gente de la Academia hizo saber su enojo para con el presidente y la banca al entrenador.

Cientos de hinchas se congregaron para manifestarle su afecto al técnico con el que el equipo salió campeón de dos torneos internacionales y jugó la final del torneo local en diciembre pasado.

La pauperización del plantel derivó en una mala campaña de Racing, a la cual Costas tampoco le encontró la vuelta. Tras la temprana eliminación en la Copa Sudamericana, donde se quedó afuera en fase de grupos, Milito tomó la decisión de finalizar el vínculo.

Qué dijo Gustavo Costas

"Ayer me comunicaron (Milito y Saja) que no iba a seguir, me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me hablaron que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio, cosa de ellos", declaró el entrenador a la salida del Cilindro de Avellaneda.

Costas fue despedido con emoción por los trabajadores del club, los futbolistas y también por el público que se acercó a la cancha: "Agradecerle a la gente por haber venido hoy, a uno lo pone muy contento que hayan venido y reconozcan que uno ha dejado todo por esta institución".

Además, el técnico dejó una frase que lo pone expectante de cara al futuro. "Esto no era lo que habíamos hablado (con la dirigencia), no hubiésemos hecho un contrato de tres años. No creo que esto sea una despedida, capaz pronto volveremos".

Embed "AYER ME COMUNICARON QUE NO IBA A SEGUIR, ME SORPRENDIÓ..."



El mensaje de Gustavo Costas en su despedida de #RACING. pic.twitter.com/gJTnwdzspQ — Racing Radio (@RacingRadioClub) May 24, 2026

Racing está en el puesto 16 sobre 30 equipos en la tabla general de AFA. Además, perdió el clásico con Independiente de manera insólita, quedó afuera en cuartos de final contra Central en el Apertura y la mencionada eliminación ante Caracas de local por Sudamericana.

La relación entre el presidente y el técnico siempre fue extraña, porque pareció más un "matrimonio por conveniencia" que algo buscado por ambas partes. Cuando asumió como presidente, Diego Milito tenía otros entrenadores en mente, pero no podía echar a Costas porque venía de ser campeón de la Sudamericana 2024.

Bajo el mando de Costas, Racing compró barato y vendió muy caro, pero nunca le reforzaron el equipo en la misma proporción y no son pocos los que piensan que el presidente jugó a desgastar a Costas con sus decisiones.

Desde la gestión, argumentan que la Academia está realizando una fuerte inversión en infraestructura y por eso no hay tantos recursos para comprar jugadores.

Las declaraciones de Diego Milito

Minutos más tarde de aquellas frase del técnico saliente, en conferencia de prensa, Diego Milito se mostró sorprendido con la actitud del entrenador. “Es un día triste que nunca pensamos que iba a llegar. Fue una decisión casi conjunta. Me dijo que estaba de acuerdo, priorizando el bien de Racing, y a la tarde me entero que salió por todos lados que nosotros lo habíamos echado, me sorprendió”, dijo Milito este domingo tras la salida de Costas.