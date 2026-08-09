Impactante: la estremecedora lesión de un referente de Racing ante Argentinos Juniors

Marco Di Césare abandonó el campo de juego entre gritos de dolor y lágrimas: se harán estudios para saber el alcance.

Racing empataba 1-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, pero el resultado quedó en segundo plano por la preocupante lesión que sufrió Marco Di Césare . El defensor de la Academia debió abandonar el campo durante el segundo tiempo y se retiró entre lágrimas, mientras sus compañeros pedían rápidamente la asistencia médica.

La jugada ocurrió cuando el partido ya había entrado en la segunda mitad. El zaguero se estiró para intentar impedir que Tomás Molina definiera dentro del área chica y consiguió evitar el remate del delantero del Bicho, aunque el esfuerzo terminó provocándole una dolorosa lesión en el tobillo.

El central quedó tendido sobre el césped y comenzó a manifestar fuertes signos de dolor. Sus gritos alertaron inmediatamente a los futbolistas de ambos equipos, que solicitaron la entrada del cuerpo médico para atenderlo y comprobar el alcance de la lesión.

EL DESGARRADOR GRITO DE DI CÉSARE LO DICE TODO. El defensor de Racing sufrió una durísima lesión, luego de dejar cuerpo y alma para evitar el 2-1 de Argentinos en La Paternal. pic.twitter.com/kzgw67ojT8

Di Césare no pudo continuar y abandonó el campo de juego visiblemente afectado. Así, se retiró llorando y fue reemplazado por Nazareno Colombo, mientras en el elenco de Avellaneda creció la preocupación por el estado físico de uno de los integrantes de la defensa.

Gritos de mucho dolor y lesión: Di Cesare se esforzó para evitar el gol de Argentinos ante Racing y tuvo que dejar el campo de juego en camilla.



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Según informó el club, el mendocino será sometido a estudios durante la jornada siguiente para determinar con precisión el grado de la lesión. Por el momento no existe un diagnóstico definitivo, aunque la forma en la que se produjo el inconveniente generó preocupación en el cuerpo técnico y el plantel.

Argentinos arrancó arriba y Racing lo empató con diez

La lesión se produjo en un partido que ya había tenido varios momentos de tensión. Los de Nico Diez abrieron el marcador a los nueve minutos, cuando Kevin Gutiérrez sacó un potente remate que se estrelló contra el travesaño y Tomás Molina aprovechó el rebote para definir con un toque sutil.

ARRIBA EL BICHO EN LA PATERNAL: Gutiérrez le robó la pelota a Miljevic y sacó un remate, que se estrelló en el travesaño para que Tomás Molina aproveche el rebote y marque le 1-0 de Argentinos contra Racing.



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Racing sufrió otro golpe antes de los 20 minutos, cuando Adrián “Maravilla” Martínez fue expulsado. El delantero le dio un codazo a Gutiérrez en la mitad de la cancha y, después de la revisión del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo decidió mostrarle la tarjeta roja.

El ex Atlanta no protestó por la decisión y hasta se acercó para pedirle disculpas a su rival. el damnificado debió ser atendido por el cuerpo médico debido a un corte en el rostro que le provocó sangrado, en una acción que condicionó rápidamente el desarrollo del encuentro.

Pese a jugar con un futbolista menos, Racing encontró el empate antes de la media hora. Ezequiel Cannavo apareció para definir después de un gran pase filtrado de Alejandro Tello y estableció el 1-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al entretiempo.

UNA JUGADA DE TODA LA CANCHA: Cambeses la empezó y Cannavo finalizó para el 1-1 de Racing contra Argentinos en La Paternal.



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En el complemento, el partido quedó marcado por la lesión de Di Césare. El defensor intentó resolver una situación defensiva, pero terminó con el tobillo comprometido y debió ser retirado del campo. Ahora, la Academia aguardará los estudios para conocer la gravedad de la lesión y saber cuánto tiempo tendrá fuera de las canchas a uno de sus defensores. En el cierre, para colmo, Hernán López Muñoz estampó el 2-1 y le trajo más malas noticias a los de Avellaneda.