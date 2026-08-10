Se confirmó la gravedad de la lesión de Di Césare en Racing.

Marco Di Cesare , defensor de Racing Club de Avellaneda, sufrió la fractura del peroné derecho en la visita de la Academia a Argentinos Juniors en el juego de domingo por la noche del Torneo Clausura y se perderá varios partidos por los próximos meses.

El defensor de 24 años, surgido justamente en el Bicho, se estiró en el área a los 11 minutos del segundo tiempo para evitar la aparición de Tomás Molina y, tras cortar efectivamente el ataque del local, su tobillo derecho se trabó en el césped, con su peso encima. Inmediatamente Di Cesare, olímpico en París 2024, rompió en llanto y fue asistido por sus compañeros y los médicos de Racing, que se lo llevaron en camilla y carrito directo al vestuario -y de ahí, prácticamente sin escalas, al hospital- mientras el zaguero lloraba desconsolado.

Sobre la medianoche, se confirmó el parte médico de la grave lesión: fractura del peroné del tobillo derecho, por lo que Di Cesare estaría fuera de las canchas al menos durante los próximos tres meses. El DT Juan Pablo Vojvoda mandó a la cancha a Nazareno Colombo para reemplazar al mendocino, que jugó 19 partidos este año, totalizando 87 en la Academia (aportó 4 goles y ganó dos títulos siendo clave en el equipo de Gustavo Costas).





Los estudios realizados a Marco Di Césare arrojaron como diagnóstico la fractura del peroné del tobillo derecho. Los plazos de recuperación se irán determinando a medida de la propia evolución del caso.



¡Te deseamos una pronta recuperación, Marco! pic.twitter.com/Tq9oFX2sOL — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2026

Esteban Edul, además, informó que en el Estadio Diego Armando Maradona había enviados de Italia que asistieron para observar a Di Cesare. Luego del partido, Facundo Cambeses habló al respecto en ESPN: "Escuché el grito, Marco me decía 'me rompí todo'. Son cosas del fútbol muy feas, que no se las deseamos a nadie, y nos tocó con un compañero nuestro". "Me duele, porque es un chico que se mata entrenando, es muy profesional, se merece todo lo que le pasa, y que le pase esto la verdad es algo muy feo. Pero ahí estaremos para acompañarlo y para apoyarlo. Somos un grupo bárbaro, así que vamos a estar con él", completó el arquero del conjunto de Avellaneda, que deberá tomar una decisión sobre la posibilidad de incorporar un zaguero ante este imprevisto.

La estremecedora lesión de Di Césare

La jugada ocurrió cuando el partido ya había entrado en la segunda mitad. El zaguero se estiró para intentar impedir que Tomás Molina definiera dentro del área chica y consiguió evitar el remate del delantero del Bicho, aunque el esfuerzo terminó provocándole una dolorosa lesión en el tobillo.

El central quedó tendido sobre el césped y comenzó a manifestar fuertes signos de dolor. Sus gritos alertaron inmediatamente a los futbolistas de ambos equipos, que solicitaron la entrada del cuerpo médico para atenderlo y comprobar el alcance de la lesión. Di Césare no pudo continuar y abandonó el campo de juego visiblemente afectado. Así, se retiró llorando y fue reemplazado por Nazareno Colombo, mientras en el elenco de Avellaneda creció la preocupación por el estado físico de uno de los integrantes de la defensa.

EL DESGARRADOR GRITO DE DI CÉSARE LO DICE TODO. El defensor de Racing sufrió una durísima lesión, luego de dejar cuerpo y alma para evitar el 2-1 de Argentinos en La Paternal. pic.twitter.com/kzgw67ojT8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2026

Según informó el club, el mendocino será sometido a evaluaciones para saber con certeza si la lesión amerita intervención quirúrgica o no. Dependiendo de este detalle, se sabrá con más precisión el tiempo de recuperación que demandará Di Césare.