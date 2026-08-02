El Pity Martínez la rompió contra Racing y tiró un palito para River

El zurdo fue figura en el triunfo de Tigre sobre la Academia en el Cilindro y dejó una frase de su pasado inmediato que generó repercusión.

El Cilindro de Avellaneda volvió a ser testigo de una actuación estelar de Gonzalo Martínez . El "Pity" repitió la fórmula de su debut con la camiseta de Tigre en febrero, también un 3-1, y otra vez fue determinante para que el Matador se llevara los tres puntos. Pero lo que más llamó la atención después del partido no fue solo su gol, sino un sorpresivo pase de factura a River , el club donde fue héroe en la final de Madrid 2018 pero donde también vivió sus horas más amargas por las lesiones.

El volante ofensivo no ocultó su satisfacción por el rendimiento colectivo. "Hicimos un partido de principio a fin muy bueno contra un gran rival, en esta cancha que se hace muy difícil" , arrancó el Pity ante los micrófonos. Y enseguida subió la apuesta: "Lo dije el otro día, este equipo está para grandes cosas. A veces mejor, a veces peor, pero la sensación de que queremos competir y dejar una huella en el club está" . Para Martínez, la victoria en Avellaneda no es un hecho aislado, sino un punto de inflexión tras la caída en el debut ante Estudiantes de Río Cuarto.

El volante destacó la importancia de encadenar resultados positivos. "Sería una seguidilla importante para ganar confianza y esto es un puntapié espectacular" , consideró. Sin embargo, pidió mesura: "Tenemos que tener los pies sobre la tierra, hoy ganamos —que era importante— en esta cancha muy difícil, ahora se viene una seguidilla y esto sirve" , reafirmó.

Pero el momento más tenso de la entrevista llegó cuando el Pity decidió abrir el corazón y hablar de su salida de River. Sin mencionar nombres propios, el mensaje fue contundente: "Mi salida del año pasado no fue fácil, se dijeron muchas cosas, nosotros no tenemos el micrófono todos los días". El jugador dejó claro que siempre estuvo disponible para jugar y que, pese a los rumores y las críticas, nunca bajó los brazos. "Siempre estuve para jugar y estoy muy agradecido a Tigre por darme la posibilidad de demostrar que estoy bien, que quiero seguir compitiendo", sostuvo con gratitud hacia su actual club.

El alejamiento del Millonario se produjo en un contexto complicado. Las lesiones, entre ellas una rotura de ligamentos, le coartaron la continuidad bajo la tutela de Marcelo Gallardo. Y aunque el Pity no lo dijo explícitamente, sus palabras dejaron entrever un reclamo por la falta de paciencia que, según su mirada, no tuvieron con él en Núñez. "Yo tengo que hablar adentro de la cancha, que es lo que me queda", sentenció, como quien prefiere responder con hechos antes que con declaraciones.

"YO SIEMPRE ESTUVE PARA JUGAR"



La palabra de PITY MARTÍNEZ luego de haber sido la figura de Tigre ante Racing sobre su salida de RIVER.



"Tigre me dio la posibildaid de demostrar que estoy bien, muy agradecido. Yo tengo que hablar dentro de la cancha", declaró el zurdo.… pic.twitter.com/aFkfgoz95V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026

El volante insistió en que su presente en Tigre lo tiene pleno. "Disfruto el día a día, de mis compañeros, del equipo que me sostiene también, así que demostrando que estoy para competir sea lo que sea", expresó. Y cerró con una frase que resume su filosofía actual: "A veces uno no tiene la posibilidad de hablar por cuidar muchas cosas. Tengo que seguir demostrando adentro de la cancha, que es lo que me hace bien y feliz". Y agregó, con seguridad: "Ya vengo hace varios partidos demostrando que estoy muy bien".

Por último, el Pity analizó la clave táctica del triunfo ante la Academia. "Sabíamos que presionándolos la cancha estaba rápida y por ahí se les iba a complicar", explicó. El plan funcionó a la perfección: Tigre forzó errores en la salida rival y aprovechó cada descuido. El propio Martínez fue el ejemplo máximo de esa presión alta, al recuperar un balón y convertirlo en un golazo que ya es candidato a ser uno de los mejores de la fecha. "Se dio que pude presionar, recuperar y fue un lindo gol", concluyó con una sonrisa.

El mensaje del Pity quedó flotando en el aire: Tigre disfruta de su mejor versión, y él, personalmente, encontró en Victoria el lugar para volver a sentirse importante. Mientras tanto, en River, sus palabras resonarán como un recordatorio de que el "héroe de Madrid" no olvida y sigue teniendo cuentas pendientes.