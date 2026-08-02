Las Panteritas se dieron el gusto de festejar en el Ruca Che

El equipo sub 19 de vóley superó a la sub 17 de China, en el último de los tres partidos disputados en el mítico estadio neuquino.

El sábado por la noche concluyó el primero de varios eventos internacionales que se vienen en el Ruca Che . La selección sub 19 de vóley femenino derrotó por 3 a 2 a la sub 17 de China y se dio el gusto de festejar por primera vez. Luego de dos caídas por 3 a 0 , jueves y viernes, Las Panteritas mostraron una mejoría y se quedaron un triunfo que sirve para seguir creciendo.

Nuevamente, el público acompañó. Las tribunas que se pusieron a disposición estuvieron casi colmadas y muchos chicos y chicas formaron parte del espectáculo.

En la cancha, las dirigidas por Nicolás Efrón comenzaron perdiendo 16-25 en el primero, pero ganaron su primer set de los amistosos con un 25 a 21 para igualar 1 a 1. En la siguiente manga, las locales le dieron continuidad a su levantada colectivas y se impusieron 25 a 17.

Claudio Espinoza

Las chinas reaccionaron con el 25 a 20 del cuarto set, lo que llevó el cotejo a la última y decisiva manga.

A la hora de definir el partido, Las Panteritas mostraron su mejor cara de los tres días y con buena recepción y mayor efectividad se adueñaron del triunfo por el 15 a 6 y 3 a 2 final.

Claudio Espinoza

La victoria es interesante, porque se trata de un rival que es potencia en el deporte en general y en este en particular. La próxima competencia de este equipo sub 19 será dentro de tres meses, en el el Campeonato Continental y Panamericano Femenino de la categoría.

Claudio Espinoza

Fue otro evento internacional del renovado Ruca Che, que después de las obras del año pasado luce en gran forma a sus 31 años.

El sábado, además, fue una jornada especial para el deporte neuquino y el mencionado estadio, ya que se presentó en sociedad la llegada de la Copa Davis, que llegará al mítico estadio el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

Así se presentó la Davis en el Domuyo

Maria Isabel Sanchez

Después de meses de expectativa, rumores y hasta algún adelanto involuntario, la Copa Davis se convirtió en una realidad. Neuquén presentó oficialmente la serie que el seleccionado argentino disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che ante Turquía, en un acontecimiento que volverá a colocar a la provincia en el centro de la escena deportiva internacional.

La conferencia, realizada en la sala de convenciones Domuyo, en la Isla 132, fue encabezada por el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri; su vicepresidente, Mariano Zabaleta; el gobernador, Rolando Figueroa; el intendente, Mariano Gaido; la ministra de Deportes, Cultura y Juventud, Josefina Codermatz y el CEO de YPF, Horacio Marín.

Si bien algunos especularon con la chance de poner polvo de ladrillo en el Ruca Che, desde la AAT y los propios jugadores nunca hubo dudas. La superficie será una carpeta que se trae desde España especialmente para estadios bajo techo.

"La superficie se arma rápido, creo que en diez días está armada. Se eligió porque los jugadores ya vienen jugando en cemento y después continúan la gira. Cuando les planteamos la idea de hacerlo así, dijeron que sí, en ningún momento pusieron en duda cambiar la superficie. Después el tema de las pelotas lo verán ellos con el capitán. Pero la verdad que fue muy atinado que ellos eligieran conservar la superficie rápida para esta serie y a nosotros también nos simplifica, porque tener que buscar un lugar de polvo de ladrillo saliendo del invierno no es fácil tampoco. Y nosotros siempre buscamos el interior, así que estamos muy contentos de estar acá", subrayó Calleri.