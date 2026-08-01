El comunicado de Boca luego de mudar su localía por el estado de La Bombonera

Entre críticas, la dirigencia del Xeneize explicó el motivo por el cual jugará en el estadio de Huracán ante Estudiantes de La Plata.

Boca oficializó que recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó , de Huracán , por el encuentro pendiente de lasegunda fecha del Torneo Clausura .

La decisión responde a la necesidad definalizar los trabajos de renovación del campo de juego de La Bombonera , que no pudieron completarse en los tiempos previstos debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas.

A través de un comunicado, el club explicó que, además de las habituales tareas de mantenimiento del césped, se llevó adelante una importante obra estructural de drenaje en uno de los sectores más comprometidos del estadio, ubicado frente a los palcos preferenciales.

Desde Boca señalaron que el cambio de escenario permitirá contar con el tiempo necesario para concluir las obras y presentar nuevamente un campo de juego en óptimas condiciones. Las intensas lluvias en Buenos Aires durante las últimas semanas retrasaron la recuperación del césped, que ya había evidenciado un marcado deterioro durante el compromiso ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

La posibilidad de trasladar la localía venía siendo analizada desde hacía varios días, donde si bien la dirigencia evaluó otras alternativas, como los estadios de Racing, Vélez y Lanús, finalmente se alcanzó un acuerdo con Huracán para utilizar el Tomás Adolfo Ducó mientras continúan las tareas en La Bombonera.

Boca, listo para enfrentar a Newell's en Rosario

Boca visitará este domingo a Newell's, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, luego de lo que fue su sufrida clasificación en la Copa Sudamericana.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación por penales ante O´Higgins de Chile para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con Recoleta de Paraguay.

Pese a la clasificación, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen mostrando un muy flojo nivel. Incluso antes de enfrentarse con los chilenos, fueron goleados 3-0 por Deportivo Riestra en su estreno en el Torneo Clausura, por lo que están en las últimas posiciones de la Zona A.

Del otro lado estará Newell's, uno de los equipos más flojos de la Primera División y que viene de tener una pobre actuación en la primera mitad del año.

El inicio en este segundo semestre tampoco fue el mejor, ya que solo tiene tres puntos producto de la victoria por la mínima ante Talleres de Córdoba y la derrota contra Independiente.

Las probables formaciones de Boca y Newell's

Newell's: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.