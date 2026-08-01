Deportivo Rincón arranca la Reválida en casa

Deportivo Rincón comienza la Reválida en condición de local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn . El León cerró la fase regular con una victoria, luego de acumular varias derrotas que lo alejaron de la parte alta. Brown, por su parte, tuvo un arranque irregular y quedó relegado a la sexta colocación de su zona.

Este domingo, en el Moisés Gómez, la pelota comenzará a rodar a partir de las 15.30. Luis Damián Martínez será el encargado de impartir justicia. El juez oriundo de San Rafael tendrá la asistencia de Fernando Muñoz y Rodrigo Jara, mientras que Jorge Magallanes completará la cuaterna arbitral.

Los dirigidos por Germán Noce finalizaron sextos, con 19 unidades, en la fase regular y, en el cierre de aquella etapa, lograron volver a sumar de a tres. El León venció a Costa Brava por la mínima en General Pico. Sin embargo, Noce aún no conoce la victoria en el Moisés Gómez.

La última felicidad en el renovado reducto del Depo fue en la fecha 13, cuando derrotó 2 a 1 a Juventud Unida de San Luis, con un doblete de Ezequiel Ávila y el descuento de Enzo Garro. Este duelo tuvo como director técnico a Alfredo Tizza, en el cierre de su interinato.

Desde entonces, el panorama para el conjunto neuquino no fue positivo y eso terminó relegándolo, después de haber sido uno de los más regulares en la primera manga de la etapa regular. El León cayó como local frente a Atenas y Huracán Las Heras, mientras que, lejos de casa, perdió con Cipolletti y San Martín de Mendoza. Después de lo sucedido en La Pampa el último fin de semana, el contexto cambió y llega con envión a la Reválida.

Los chubutenses finalizaron su grupo en el séptimo lugar, con 17 puntos, a cinco del último boleto a la zona alta. El último fin de semana vencieron en Madryn a Germinal por 2 a 0, con goles de Axel Kostelak y Rodrigo Díaz. En la temporada pasada, Brown también jugó la Reválida luego del descenso de la Primera Nacional.

La última vez que se enfrentaron fue en el Raúl Conti, en Puerto Madryn. Allí, Brown se quedó con el duelo gracias a un gol de Francisco Ilarregui, en la fecha 14 de la fase regular de la temporada pasada. El duelo tendrá la transmisión habitual de La Primera AM 550, únicamente por radio.

Así se juega la Reválida en el Torneo Federal A

La Zona B de la Reválida está integrada por 10 equipos, ubicados entre el quinto y el noveno puesto de las zonas 3 y 4. Por la Zona 3 estarán FADEP, Deportivo Rincón, San Martín de Mendoza, Costa Brava y Juventud Unida. Por la Zona 4, Germinal de Rawson, Sol de Mayo, Guillermo Brown, Santamarina y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

El grupo comenzará con la acción en Russell, Mendoza. Allí, FADEP enfrentará a Círculo Deportivo el domingo, a partir de las 11.30. A las 15, en Viedma, Sol de Mayo jugará ante Santamarina de Tandil. En el mismo horario, Germinal recibirá a Juventud Unida en Rawson. El último duelo será en Mendoza, a las 16.30, entre San Martín y Costa Brava.