Deportivo Rincón y una buena noticia para la Reválida

El León afrontará la segunda parte del año con el objetivo de mantener la categoría y luego ir por el camino del segundo ascenso.

Deportivo Rincón ya conocía a sus nueve rivales para la Reválida del Federal A. Este martes se realizó el sorteo y de los nueve partidos, el León disputará cinco en casa. Así se determinó en el encuentro de dirigentes donde se trazaron las hojas de ruta para cada club en el segundo semestre del año.

El representante neuquino no tuvo una buena primera fase y por eso no pudo acceder a la zona Campeonato , como sí lo había hecho el año pasado. De todas formas, fue el segundo "menos peor" de la etapa regular detrás de FADEP.

La victoria del último sábado ante Costa Brava, en General Pico, le permitió cortar una racha de 23 partidos sin triunfos como visitante y por eso comenzará la Reválida con optimismo, un poco más lejos de los puestos de descenso.

Los dirigidos por Germán Noce comenzarán jugando de local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn el próximo domingo, por el grupo B. En esa condición también recibirá en el "Elías Moisés Gómez" a Círculo Deportivo, Juventud Unida de San Luis, Costa Brava y Santamarina de Tandil. El viaje más largo será a Rawson para enfrentar a Germinal y fuera de casa también irá contra Sol de Mayo en Viedma, San Martín y FADEP, ambos en Mendoza.

Por otra parte, la zona A de la Reválida tiene a El Linqueño, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas, Boca Unidos de Corrientes, Tucumán Central, Atlético Escobar y Defensores de Puerto Vilelas.

Los últimos de cada zona descenderán por promedios, mientras que los mejores cinco de cada grupo de la Reválida pasarán a los playoffs.

Fixture para Deportivo Rincón en la Reválida

*FECHA 1 - 2/8*

Deportivo Rincón - Guillermo Brown

*FECHA 2 - 8/8*

Sol de Mayo - Deportivo Rincón

*FECHA 3 - 12/8*

Deportivo Rincón - Circulo Deportivo

*FECHA 4 - 16/8*

San Martín de Mendoza- Deportivo Rincón

*FECHA 5 - 23/8*

Deportivo Rincón - Juventud Unida SL

*FECHA 6 - 30/8*

Germinal - Deportivo Rincón

*FECHA 7 - 6/9*

Deportivo Rincón - Costa Brava

*FECHA 8 - 13/9*

FADEP - Deportivo Rincón

*FECHA 9 - 20/9*

Deportivo Rincón - Santamarina