Lo logró: Deportivo Rincón cortó una larguísima racha negativa sin ganar de visitante

El representante neuquino se impuso a Costa Brava en General Pico y sumó tres puntos clave para mantener la categoría.

En el último partido de la fase regular, Deportivo Rincón se sacó una espina que tenía clavada en el corazón y sumó tres puntos importantes en el Federal A . Fue 1 a 0 sobre Costa Brava en General Pico para el León, que con mucho esfuerzo cortó una racha de 23 partidos sin ganar como visitante.

Este triunfo, además, es importante por la sumatoria de puntos para no tener problemas en la Reválida. Rincón ya sabía que disputaría esa instancia, donde el primer objetivo es mantener la categoría y el otro es lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En un partido típico de la categoría, los dirigidos por Germán Noce fueron algo más que su rival y tuvo la contundencia que le faltó en otras tardes.

Había avisado Rodrigo Alderete en el final del primer tiempo, con un cabezazo que salió al lado del palo, tras un centro de Ezequiel Ávila.

En el inicio del complemento, llegó el ansiado gol de Jorge Rossi. Fue tras una acción colectiva en una pelota parada, donde el delantero entró por la derecha del ataque y su remate se hizo inatajable para Luciano Silva.

Ese tanto, a los 3' de la segunda etapa, cambió el mapa del partido. Costa Brava salió a buscar el empate, con las mismas limitaciones que se le vieron durante estas 18 fechas. El local tuvo la igualdad en la cabeza de Ramón Lentini y en los pies de Nicolás Pacheco, pero fallaron en la definición y el marcador ya no se alteró.

La victoria por la mínima es una muy buena forma para Rincón de terminar el primer semestre del año. Sumó 19 puntos en las 18 fechas que tuvo la zona 3.

Este domingo se oficializarán las zonas para lo que viene, pero el León ya sabe que será rival de Costa Brava, San Martín de Mendoza, Juventud de San Luis, Círculo Deportivo, Santamarina de Tandil, Guillermo Brown de Madryn, Sol de Mayo y Germinal de Rawson.

Resta conocerse un equipo más para ese grupo de la Revalida.