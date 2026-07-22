Por qué es importante el partido del sábado para Deportivo Rincón

Si bien no tiene chances de clasificación, el equipo neuquino necesita sumar ante Costa Brava en General Pico.

Después del fin de semana que no tuvo acción para todos los equipos del Federal A , los equipos que militan en la tercera categoría volverán a la actividad. Se completará la última fecha de la fase regular y, entre ellos, Deportivo Rincón visitará a Costa Brava en General Pico. El encuentro del sábado a las 15:30 será válido por el capítulo 18 de la zona 3, donde Cipolletti ya está clasificado a la zona Campeonato.

Si bien el León ya sabe que deberá disputar la Reválida , este encuentro es importante para sus intereses, ya que los puntos de la primera fase se suman a los de la segunda y con ellos se definen quien sigue y quien baja de categoría. El total se divide por la cantidad de partidos jugados y ese promedio es el que se utiliza para los descensos.

Las unidades que se cosechen exclusivamente en la Reválida sirven para definir qué equipos pasarán a la disputa por el segundo ascenso.

Cabe mencionar que Rincón lleva 23 partidos sin ganar como visitante, una racha que viene desde la temporada pasada.

En cuanto a la próxima etapa, el León ya sabe que sus rivales en esa instancia serán: Juventud Unida de San Luis, Costa Brava, San Martín de Mendoza, Círculo Deportivo, Santamarina de Tandil, Guillermo Brown de Madryn y Germinal de Rawson. Resta conocerse uno más.

Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur 2026 ya tiene fecha confirmada. Según informó la página Ascenso del Interior, el Consejo Federal hará oficial en los próximos días que el campeonato dará su puntapié inicial entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto. De esta manera, la competencia más convocante del interior argentino se pone en marcha con un mes de anticipación.

Las ligas homologadas tienen tiempo hasta el 15 de agosto para presentar a sus representantes, y en esa misma fecha los clubes deberán confirmar su participación en la edición venidera.

Formato y regiones

En cuanto al sistema de disputa, se mantendrá el esquema de cercanía geográfica, con zonas conformadas por 3 o 4 equipos según la región. Luego de la fase inicial, el torneo derivará en playoffs hasta definir a los ascendidos.

En ese contexto, los equipos de Liga Confluencia y Lifune que están clasificados afrontarán el certamen.

La edición 2026 del Regional mantendrá los 4 ascensos directos al Federal A, tal como ocurrió en los últimos años. Pero además, introduce una modificación clave: los cuatro equipos que pierdan las finales interregionales por el ascenso obtendrán de manera directa un lugar en el flamante Torneo Argentino del Interior, que comenzará en abril de 2027.

De esta forma, serán ocho los conjuntos que lograrán un salto de categoría: cuatro jugarán en el Federal A y los otros cuatro en el nuevo certamen que impulsa el Consejo Federal.

Cronograma confirmado

15 de agosto: fecha límite para que las ligas presenten sus representantes y los clubes confirmen su participación.

28 al 30 de agosto: fin de semana de inicio del Torneo Regional 2026.

Abril de 2027: inicio del Torneo Argentino del Interior, donde participarán los cuatro finalistas perdedores de esta edición.

El Consejo Federal oficializará en los próximos días la totalidad del calendario y el detalle de zonas, aunque todo indica que el Regional mantendrá su esencia federal y su importancia como puerta de acceso a las categorías superiores del fútbol argentino.