La picante publicación del Chiqui Tapia tras el Mundial y la supuesta causa en EEUU

Distintas polémicas envolvieron a la Selección Argentina luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no fue el único foco de tensión alrededor de la AFA . En los días posteriores a la derrota por 1 a 0 en el tiempo extra, Claudio “Chiqui” Tapia publicó un comunicado para desmentir versiones periodísticas que lo vinculaban con una supuesta citación de la Justicia de Estados Unidos y una presunta incautación de su celular.

El mensaje apareció en medio de un clima cargado por el golpe deportivo y por distintas polémicas que rodearon al cierre del Mundial. Desde la AFA ya habían remarcado en un comunicado previo que las versiones difundidas no tenían respaldo en el documento judicial mencionado y que ni Tapia ni Pablo Toviggino fueron citados a declarar ni alcanzados por una medida personal.

Pero ahora el posteo de Tapia también tuvo un detalle político y simbólico: al final del comunicado, el presidente de la AFA incluyó una foto de los jugadores argentinos con la bandera de “Las Malvinas son argentinas”. La imagen llegó después de los rumores sobre una posible sanción de FIFA y de que varios futbolistas borraran de Instagram las publicaciones en las que aparecían con esa bandera.

El comunicado completo del Chiqui Tapia

A todos los argentinos:

No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias.

Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente.

Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo.

Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible.

Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido.

También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo.

Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol.

Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta.

Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre.

Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre.

Vamos Argentina.