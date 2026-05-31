Deportivo Rincón y un empate con sabor a poco en casa

El León no pudo anotar frente a FADEP de Mendoza y sigue afuera de la zona de clasificación en el grupo 3 del Federal A.

No hubo emociones en la tarde del norte neuquino. Deportivo Rincón empató sin goles ante FADEP de Mendoza, por la fecha 11 de la zona 3 del Federal A. Luego de tener libre la semana pasada, el León no pudo en casa contra un rival que debuta en la categoría y que está en el fondo de la tabla.

Quizás haya sido el partido más flojo del representante provincial jugando en casa esta temporada. Contra un rival que supo plantarse en el sintético del estadio Elías Moisés Gómez, los dirigidos por Pablo Castro tuvieron muchas dificultades para generar jugadas de peligro.

La primera situación de gol fue para Gonzalo Klusener , que capturó una pelota en el área y exigió la primera atajada de Alejandro Sánchez.

deportivo rincón FADEP federal a (5) Fotos: Agustin Cortez, prensa Deportivo Rincón

Los primeros 30' de Rincón fueron flojos, a tal punto que Castro mandó a la cancha al delantero Jorge Rossi por el defensor Juan Albertinazzi para que el equipo fuera más ofensivo.

El propio Rossi tuvo su chance pero tardó en definir y después se lo perdió Matías Domínguez.

Ya en el complemento, el trámite no cambió pero se sumaron algunas situaciones. El ingresado Cristian Cangá tuvo su chance de abrir el marcador, pero se encontró con las manos del arquero Cristian Arocena.

Del otro lado, otra vez Klusener estuvo cerca de anotar, pero Sánchez volvió ganarle el duelo.

Poco fútbol y escasa cantidad de situaciones para un partido olvidable. que terminó sin goles.

deportivo rincón FADEP federal a (2) Fotos: Agustin Cortez, prensa Deportivo Rincón

En los otros resultados de la fecha por la zona 3, San Martín de Mendoza le ganó a Cipo 1 a 0. Además, Costa Brava venció 2 a 0 a Argentino de Monte Maíz y Huracán Las Heras derrotó 1 a 0 a Juventud.

En la próxima fecha, Deportivo Rincón visitará a Argentino de Monte Maíz en el interior mendocino, mientras que FADEP tiene fecha libre.

Además, Cipo recibirá a Huracán Las Heras en La Visera, Juventud Unida de San Luis a Costa Brava y Atenas de Río Cuarto hará lo propio contra San Martín de Mendoza.