Tardó en salir y el árbitro los hizo jugar con uno menos: la nueva regla para el Mundial 2026

Ocurrió este fin de semana en el partido preparatorio entre Japón e Islandia. La decisión incidió en el resultado.

El Mundial 2026 tendrá varias novedades reglamentarias que el mundo del fútbol no acostumbra a ver. Es el caso de la sanción a los equipos que demoren en hacer los cambios. En caso de que un futbolista se demore más de 10 segundos en salir, el juez tiene la facultad de hacerlo jugar a su equipos con uno menos.

Así ocurrió en el amistoso disputado en las últimas horas entre Japón e Islandia, donde el equipo asiático se impuso en casa con un gol sobre el final.

La acción se produjo a los 86 minutos, cuando el encuentro seguía igualado sin goles. En ese contexto, el entrenador islandés, Arnar Gunnlaugsson, intentó realizar dos variantes para afrontar el tramo final del compromiso, pero solo una de ellas pudo concretarse de inmediato.

El defensor Gretarsson abandonó la cancha y fue reemplazado por Hermannsson sin inconvenientes. Sin embargo, la segunda modificación no prosperó porque Hlynsson demoró más de lo permitido en retirarse del terreno de juego, situación que motivó la intervención del árbitro polaco Damian Kos.

cambio islandia

Amparado en la nueva normativa, el juez decidió impedir momentáneamente el ingreso de Thorvaldsson y sancionó al futbolista que demoró su salida con tarjeta amarilla. Como consecuencia, el conjunto europeo quedó por un minuto con un jugador menos.

La desventaja numérica resultó determinante para el desenlace del encuentro. Durante ese lapso, Koki Ogawa aprovechó la superioridad de su equipo y convirtió el tanto que selló la victoria de la selección asiática.

Embed Ojo a esto que pasó hoy en Japón-Islandia.



Hlynsson se demoró más de 10 segundos en salir de la cancha y el árbitro aplicó la NUEVA REGLA: Islandia jugó UN MINUTO con uno menos.



Y justo ahí fue el gol de Japón.



En el Mundial dará que hablar. pic.twitter.com/U90nnF3mxU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

Un rival de Argentina fue goleado en un amistoso

Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, sufrió una contundente derrota por 4-1 ante Suiza en un amistoso disputado en St. Gallen, en un partido que dejó expuestas varias falencias defensivas del conjunto asiático.

El equipo dirigido por Jamal Sellami fue ampliamente superado en el primer tiempo. Breel Embolo abrió el marcador de penal a los 27 minutos tras una acción revisada por el VAR, mientras que Dan Ndoye amplió la ventaja poco después.

En el tiempo añadido, otro penal sancionado tras la intervención de la tecnología permitió que Granit Xhaka estableciera el 3-0 antes del descanso.

Jordania había comenzado con un planteo defensivo y ordenado, pero se desmoronó tras el primer gol. Su principal sostén fue el arquero Yazeed Abu Laila, figura del equipo gracias a seis atajadas que evitaron una diferencia mayor.

En el complemento, los asiáticos mostraron una mejor versión. Con varios cambios, adelantaron líneas y descontaron a los 52 minutos mediante Odeh Al-Fakhouri.

Sin embargo, nunca lograron comprometer seriamente a Suiza y Christian Fassnacht sentenció el 4-1 definitivo a los 79 minutos.

Jordania cerrará su preparación para el Mundial con un amistoso ante Colombia el 7 de junio. Luego debutará ante Austria el 17, enfrentará a Argelia el 23 y se medirá con Argentina el 27 de junio.