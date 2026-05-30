Copa Argentina: Lucas Zelarrayán se descompensó y preocupó a todos

El volante de Belgrano se desmayó durante el cruce de Copa Argentina entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy.

Lucas Zelarayán encendió las alarmas durante el partido entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy , por los 16avos de final de la Copa Argentina , disputado este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero . El capitán del Pirata sufrió una descompensación en pleno campo de juego, debió ser asistido por los médicos y fue reemplazado después de una escena que generó preocupación entre sus compañeros, rivales e hinchas. El hecho obligó a detener momentáneamente el juego y activó el protocolo médico en pleno campo ante la mirada general.

Después del encuentro, Zelarayán llevó tranquilidad y explicó qué le ocurrió. “Tenía la glucosa baja, fue una semana difícil. Fueron días de mucho festejo”, señaló el mediocampista, quien contó que no suele consumir mucha glucosa y que se le bajó el azúcar. Además, recordó que ya había atravesado una situación similar el año pasado y remarcó que fue atendido por los médicos, aunque deberá realizarse nuevos estudios para descartar cualquier complicación.

Lucas Zelarayán se desorientó temporalmente durante el triunfo de #Belgrano en la tanda de penales ante #Gimnasia (J) en la #CopaArgentinaEnTyCSports . Si bien la ambulancia ingresó rápidamente para que sea asistido, el Chino se retiró caminando a los vestuarios. pic.twitter.com/0HP6HSRBzS

El episodio se produjo en un partido intenso, que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario. Gimnasia de Jujuy llegó a estar arriba en el marcador con goles de Martín Lazarte y Francisco Molina, mientras que Belgrano había abierto el resultado por medio de Francisco González Metilli y luego empató sobre el final gracias a Emiliano Rigoni. En la definición por penales, el equipo cordobés se impuso 4-2 y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina.

Así fue el duelo de Copa Argentina entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy

Belgrano de Córdoba derrotó por 4-2 en los penales a Gimnasia de Jujuy, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido disputado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski, reciente campeón del Torneo Apertura, comenzó arriba en el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Francisco González Metilli abrió la cuenta tras una asistencia de Juan Velázquez. Sin embargo, el conjunto jujeño reaccionó rápido y apenas dos minutos después llegó al empate por intermedio de Martín Lazarte, de cabeza.

En el complemento, Gimnasia de Jujuy dio el golpe y pasó al frente con un tanto de Francisco Molina, que puso el 2-1 y dejó al “Lobo” cerca de la clasificación. Pero Belgrano no se entregó y, cuando el partido parecía perdido, Emiliano Rigoni apareció en tiempo de descuento para marcar el agónico 2-2 y forzar la definición por penales.

En la tanda, el gran protagonista fue el arquero Thiago Cardozo, quien contuvo los remates de Octavio Bianchi y Abel Argañaraz. Para el “Pirata” convirtieron Rigoni, Nicolás “Uvita” Fernández, Franco Vázquez y González Metilli, quien selló el 4-2 definitivo.__IP__

Con este resultado, Belgrano se metió entre los 16 mejores del certamen y en la próxima instancia se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia. Gimnasia, por su parte, quedó eliminado pese a haber estado muy cerca de dar el batacazo ante uno de los equipos de mejor presente del fútbol argentino.