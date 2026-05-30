Las primeras fotos de Nicolás Otamendi como jugador de River

El campeón del mundo con la Selección Argentina firmó su contrato con el Millonario, donde jugará a partir del 1 de julio.

El defensor Nicolás Otamendi , jugador importante en la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 y con una amplia trayectoria en Europa, será refuerzo de River .

El futbolista tendrá contrato a partir del primero de julio de este año, cuando quede libre del Benfica de Portugal y algunos días después del final de la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, su cuarta cita mundialista.

El defensor central de 38 años llega con el pase en su poder tras disputar 16 temporadas en el fútbol europeo luego de haber surgido de Vélez, club en el que jugó 55 partidos y fue campeón en una oportunidad.

Luego de una extensa negociación que duró varios meses, ya que el zaguero pudo haber sido refuerzo de River el año pasado, el “Millonario” confirmó la incorporación del experimentado Nicolás Otamendi de cara al segundo semestre del año.

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Con un escueto comunicado publicado en sus redes sociales y página web oficial, la institución del barrio porteño de Núñez confirmó la llegada del defensor, que será jugador de River desde el primero de julio de 2026 y firmó contrato hasta finales del año próximo, acompañado por el presidente del club, Stefano Di Carlo.

Otamendi se encuentra ante el que será su cuarto y último Mundial, participó en todos desde Sudáfrica 2010 a excepción de Brasil 2014, y viene de despedirse del público argentino con la Selección en una fecha FIFA de amistosos ante Mauritania y Zambia, incluso convirtiendo un gol de penal en el segundo de ellos.

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Pieza fundamental sobre el que se levantó el ciclo de Scaloni en el seleccionado argentino, Otamendi se mantuvo como un titular insustituible desde el comienzo, disputando 50 partidos con el pujatense al mando del combinado nacional, en dupla con Cristian “Cuti” Romero en la mayoría de ellos, y con cuatro títulos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar de 2022.

Además, el central viene de ser titular y capitán durante toda la temporada con el Benfica portugués, siempre que sus condiciones físicas se lo permitieron, en un club al que llegó en la temporada 2020/21 y cuya camiseta defendió en 231 ocasiones.

La carrera de Nicolás Otamendi

Surgido de Vélez en 2008, el zaguero jugó dos años con la “V azulada” en el pecho, entre los cuales fue campeón del Torneo Clausura 2009, hasta que fue vendido al Porto de Portugal en mediados de 2010, por un total de 8 millones de euros.

Tras cuatro buenas temporadas en Portugal fue comprado por el Valencia, que tuvo que prestarlo al Atlético Mineiro brasileño por una cuestión burocrática pero fue titular en su vuelta al club español, para luego dar el gran salto al Manchester City, en donde jugó 210 encuentros durante cinco temporadas y fue bicampeón de la Premier League.

Con su llegada, River acumula cinco jugadores campeones del Mundo en Qatar 2022. A Franco Armani, que era jugador del “Millonario” durante el título mundial, se sumaron en los últimos años los defensores Germán Pezzella y Gonzalo Montiel, ambos surgidos de las inferiores del club, y el lateral Marcos Acuña.