Las lágrimas de Solana Sierra tras perder con un doble 6-0 en Roland Garros.

La argentina quedó eliminada en tercera ronda a manos de Sorana Cirstea luego de lo que había sido la mejor victoria de su carrera.

El sueño de Solana Sierra en Roland Garros terminó de la manera mas brutal y dolorosa. Después de haber conseguido el mejor triunfo de su carrera ante la italiana Jasmine Paolini, 13° del mundo, la argentina cayó ante la rumana Sorana Cirstea por un doble 6-0 en la tercera ronda del Grand Slam parisino. Luego del partido, la jugadora de 21 años se quebró durante una entrevista.

“Duele y va a doler. Obviamente no quería terminar con un resultado así”, reconoció Sierra en declaraciones a ESPN. La marplatense, ubicada en el puesto 68° del ranking WTA, admitió haber sentido el desgaste físico y emocional de sus dos presentaciones anteriores: en el debut había eliminado a la británica Emma Raducanu, ex campeona del US Open y 39° en la clasificación actual.

“Creo que me noté un poco más cansada de lo normal, pero bueno, se trata de sumar experiencia y lo voy a ir manejando mejor mientras tenga más rodaje en estos torneos”, explicó visiblemente dolorida. Sierra también destacó el nivel exhibido por Cirstea, de 36 años y 18° del mundo, quien dominó el partido de principio a fin con un tenis agresivo y sin fisuras. “Sorana jugó un gran partido, estuvo muy bien. No me dio muchas opciones”, admitió.

image

A pesar de la contundencia del marcador, la argentina intentó rescatar el aprendizaje que le deja esta experiencia en el torneo sobre polvo de ladrillo más importante del mundo. “Creo que podría haber hecho un poco mejor las cosas hoy, pero tengo que estar orgullosa de la gira de polvo que tuve. Si me hubieran dicho a principio de año que iba a lograr todo esto, no lo hubiese creído”, sostuvo con la voz quebrada y sin poder contener las lágrimas.

Las declaraciones de Solana Sierra

Solana Sierra, que este viernes apenas pudo ganar 25 puntos en todo el partido y cayó en menos de una hora de juego, reconoció además que el estilo de su rival fue indescifrable para ella e incidió en el desarrollo. “Creo que Sorana juega muy rápido y a mí me cuesta un poco adaptarme a ese ritmo. Trataba de buscar rallies, pero al final lo único que quería era ganar un game y no pude”.

La marplatense venía atravesando las semanas más importantes de su carrera. En su recorrido en París, consiguió triunfos importantes que alimentaron su ilusión. Sin embargo, también reconoció que todavía está aprendiendo a convivir con la presión y las emociones que generan este tipo de escenarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2060465637743382787&partner=&hide_thread=false La emoción de Solana Sierra tras su eliminación en #RolandGarros. pic.twitter.com/Q1VcFnOEac — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 29, 2026

“Tengo que aprender a manejar estos momentos. Mientras más juegue este tipo de partidos, mejor lo voy a hacer. Debo seguir por este camino”, insistió. Sierra se irá de Francia con el mejor ranking individual de su carrera hasta ahora: figura 54° en el escalafón en vivo de la WTA, tras alcanzar el 62° puesto en febrero.

El partido ante Paolini significó para la argentina su primer triunfo ante una rival del Top 20 en el quinto intento. En el reciente Madrid Open, Sierra había hilvanado victorias ante la ucraniana Dayana Yastremska (49°) y la polaca Magdalena Frech (34°). El año pasado, en Wimbledon, había eliminado a la británica Katie Boulter (43° en ese entonces). Fueron sus mayores éxitos hasta esta presentación en París.