La dura eliminación de Novak Djokovic en el Roland Garros.

En la jornada de hoy, Roland Garros vivió uno de los partidos más dramáticos de los últimos tiempos. Y el gran protagonista fue el brasileño Joao Fonseca (N°30 del ranking ATP) al derrotar en casi cinco horas de juego al serbio y ex número 1 del mundo, Novak Djokovic (4°), por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 para meterse a los octavos de final tras una batalla memorable.

El partido tuvo realmente de todo y la duración de cada set fue llamativa. En los primeros dos parciales, los cuales durarían 47 minutos cada uno, el de Belgrado mostró una gran solidez que opacó al sudamericano. De hecho, la primera manga parecía terminar en un 6-1 e increíblemente se estiró más de lo pensado. Con Nole 2-0, en el tercer set Fonseca sacó el plus que el público estaba esperando en la Philippe Chatrier. De entrada marcó la diferencia y, después de prácticamente una hora de batalla, llegó con vida al cuarto, en el que el dramatismo se intensificó.

Djokovic lucía cada vez más extenuado, mientras que la adrenalina brotaba por los poros del joven de 19 años. Y luego de una hora y 20 minutos de juego, el boleto a los octavos de final llegó al quinto set. Todo hacía parecer que la ventaja física la tendría Fonseca, pero la realidad es que el Djoker se mantuvo a flote hasta el final. Fue recién en el quiebre para el 6-5 cuando el duelo entró en la recta decisiva, permitiendo a una de las caras de la nueva generación cerrar la manga con su saque en una hora y 4 de minutos, y sellar un inolvidable éxito en exactamente cuatro horas y 57 minutos de intenso peloteo.

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Con este triunfo, Fonseca se convirtió en el primer tenista brasileño en derrotar a Djokovic, en el primer jugador en hacerlo con menos de 20 años en un Grand Slam, y en el segundo de la historia en superarlo luego de estar dos sets abajo, ya que el único que lo había hecho fue el alemán Jurgen Melzer, justamente en Roland Garros, en 2010. De esta manera, el carioca, que se metió por primera vez entre los 16 mejores de un Major, enfrentará al ganador del encuentro entre el noruego Casper Ruud (16°) y el estadounidense Tommy Paul (21°), en lo que con cualquiera de los dos rivales será un partido que promete y mucho.

Thiago Tirante quedó eliminado en tercera ronda de Roland Garros

Thiago Tirante (60° de la ATP) cerró un buen torneo tras su derrota a manos del español Pablo Carreño Busta en la tercera ronda de Roland Garros 2026. Fue 7-6 (0), 7-5, 3-6 y 6-4 en tres horas y 36 minutos de juego.

El español, de 34 años y desde la ubicación 89 del ranking mundial, tomó de la solapa al argentino y no soltó los octavos de final. Fue una muestra cabal de la experiencia al servicio del tenis en polvo de ladrillo. Es un acceso a la segunda semana de un Grand Slam que no veía desde el US Open de 2022.

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Ausente sólo en una edición del Major parisino desde su debut en 2013, Carreño había firmado actuaciones más "livianas" en sus tres últimas apariciones con dos eliminaciones en primera ronda y una, el año pasado, en segunda. Después de haber jugado los octavos en París en 2021 los alcanzó en otros dos Grand Slam, en el Abierto de Australia y el mencionado del US Open 2022.

El argentino, de 25 años, se marcha del torneo con dos sólidos triunfos, ambos contra rivales españoles: Pablo Llamas Ruiz en primera ronda y Alejandro Davidovich, 21° favorito, en segunda. Por su parte, Carreño, dos veces cuartofinalista en París, se medirá por regresar a esa ronda contra el ganador del duelo entre su compatriota Rafael Jódar y el estadounidense Alex Michelsen.