Sorteo Copa Sudamericana: cuándo se pueden cruzar Boca y River

Con la eliminación de Boca en la Copa Libertadores , el Xeneize quedó tercero en su grupo y bajó a la Copa Sudamericana . Ayer había quedado definido el cruce con O'Higgins de Chile, por los playoffs de 16avos de final, pero ahora la CONMEBOL sorteó el cuadro completo y podría haber un Superclásico con River en semifinales, al igual que ocurrió en 2014.

De superar al equipo chileno, Boca jugaría los octavos de final ante Recoleta de Paraguay, que viene de dejar afuera a San Lorenzo en la fase de grupos tras vencerlo en su estadio. River , por su parte, enfrentará al ganador de Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.

En unos hipotéticos cuartos de final, el Xeneize podría cruzarse con un brasilero: Gremio o Sao Paulo vienen en esa llave, aunque también está Bolivar que buscará dar la sorpresa. El Millonario, si llega a esa fase, tiene posibilidades de enfrentar a Independiente Medellín , Vasco Da Gama u Olimpia .

cuadro copa sudamericana

Si ambos equipos argentinos superan todos los escollos se verían las caras en las semifinales de la Copa Sudamericana. En esa instancia, la ida sería en La Bombonera y la serie se cerraría en el Más Monumental. Boca definirá de visitante todas las series a menos que se cruce con Independiente Medellín y Bolívar, como únicas excepciones.

La final de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Del otro lado del cuadro, los equipos que podrían enfrentar a los conjuntos argentinos en una definición son: Sporting Cristal, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Universidad Central, Santos, Macará, Nacional de Uruguay, Tigre, Montevideo City Torque, Lanús, Cienciano o Botafo.

Tanto Boca como River saben lo que es levantar este trofeo: el Xeneize lo conquistó en dos ocasiones, en 2004 y 2005, mientras que el Millonario lo alzó solamente en 2014, con eliminación a su clásico rival incluida.

Embed - SORTEO DE OCTAVOS DE FINAL DE LA CONMEBOL LIBERTADORES 2026

¿Qué dijo Úbeda tras la eliminación de Boca en Copa Libertadores?

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, aseguró en conferencia de prensa que le “fallaron” al hincha del “Xeneize” porque no obtuvieron el resultado que querían, describió sentir “una amargura muy grande” y asumió la culpa de que al equipo le “llegan poco y le convierten igual”.

Luego de una derrota por la mínima ante la Universidad Católica de Chile que sentencia su caída a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, Úbeda afirmó que es su labor “mejorar la eficacia ante las distintas situaciones de gol y minimizar el margen de error” y lamentó un desarrollo del partido en el que el equipo chileno, opinó, “hizo su negocio y se defendió bien” luego de convertir en “la única vez que llegaron” al arco rival.

La derrota condena a Boca a quedar eliminado en fase de grupos, algo que no ocurría hace 32 años, y lo relega a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con O’Higgins de Chile, segundo en su grupo de la copa de segundo orden a nivel continental, por un lugar en los octavos de final.

Ubeda Boca Portada

Autocrítico y reconociendo los errores, el entrenador 'xeneize' comentó que su equipo no pudo concretar las llegadas de riesgo que tuvo, asumió que en el segundo tiempo no pudieron atacar “con mucha claridad”, ya que aunque tenían la posesión de la pelota no podían generar ante un rival que “se defendió bien”. Además, el entrenador lamentó que no hayan podido “marcar diferencias más allá del gol anulado y la posibilidad del cobro de un penal a Exequiel Zeballos en el primer tiempo”.

Por otra parte, el director técnico que quedó en el cargo tras el deceso de Miguel Ángel Russo destacó que hubo partidos en los que su equipo “jugó bien” a pesar de que no obtuvo resultados positivos en las últimas cuatro fechas, reconoció que es un momento en el que “no encuentra las palabras” para describir la “impotencia” que le genera no haber avanzado de ronda y puso el foco en la pasada derrota ante Barcelona de Ecuador, como visitante, en un encuentro en el que recalcó las malas “condiciones en las que estaba el campo de juego”.

Poniendo en duda su continuidad, al declarar que su contrato depende de los resultados y no de su propia decisión de continuar o no al mando de Boca, el DT buscó explicaciones en las lesiones y algunas bajas “que fueron influyentes en el rendimiento del equipo”, aunque sentenció que “no es momento de poner excusas ni culpables, asumimos la total responsabilidad del resultado”.