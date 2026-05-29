La sorpresiva promesa indecente de una actriz porno para el arquero del PSG por la final de Champions

Una reconocida actriz le hizo una promesa en público al arquero Matvey Safonov que lo sorprendió. Su pareja le contestó la actriz del cine para adultos.

París Saint-Germain y Arsenal de Inglaterra prometen una final espectacular en la Champions League donde ambos buscarán salir victoriosos del estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría. Los hinchas parisinos sueñan con revalidar el título obtenido la temporada pasada ante el deseo de su hinchada que ya hace promesas con el fin de comprometer y apoyar a los jugadores.

Algunas de las promesas hechas en torno a la final del certamen más importantes a nivel clubes en Europa, escalaron con fuerza debido a que fueron hecho directamente a jugadores del plantel que entrena Luis Enrique. Uno de ellas sorprendió y llegó por parte de una actriz porno para el arquero Matvey Safonov .

En las últimas horas la actriz del cine para adultos Mary Rock , confesa fanática del elenco parisino, le hizo una propuesta pública particular que se cumplirá de su parte si tiene un gran rendimiento ante los Gunners. “¡Hola, Matvey Safonov! Yo, como aficionada del PSG , te deseo suerte y la victoria contra el Arsenal en la final de la Champions League . Y para que el triunfo sea aún más dulce, te prometo tantas noches apasionadas como atajadas hagas en el partido”, dijo la actriz.

Mary Rock

Ante esta situación, el arquero no respondió su esposa pero si lo hizo su esposa e influencer Marina Kondratiuk, con una insólita contestación. La mujer de 27 años, contestó en Threads: "Una actriz de cine para adultos le deseó buena suerte a mi marido para la final de la Champions League y le prometió una noche apasionada en cada atajada”.

"No tiene ni idea de que, para él, las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver el programa ‘¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?’ e irse a la cama a las 11:30 de la noche, porque, maldita sea, tiene que levantarse temprano al día siguiente para entrenar", sostuvo la influencer de moda y lifestyle, quien es dueña de su propia marca de ropa y accesorios. Lejos de enojarse por la propuesta que solo fue un hecho para las redes sociales, la pareja del arquero bromeó con lo sucedido.

Arquero PSG y pareja

París Saint-Germain y Arsenal prometen una final caliente por la Champions League : hora, formaciones y TV

El París Saint-Germain será rival del Arsenal de Inglaterra en la final de Champions League, uno de los eventos deportivos más esperados en el mundo del deporte. Allí estará en juego el título que determinará al mejor club del continente.

La Champions promete una definición apasionante en la final que tendrá a dos clubes de gran presente: los Gunners de Inglaterra vienen de eliminar al Atlético Madrid, mientras que los parisinos, el último campeón del certamen que eliminó al Bayern Múnich en una semifinal apasionante. Este sábado 30 de mayo se verán las caras para saber cuál será el campeón del certamen europeo más importante a nivel clubes.

El encuentro está programado para una hora más que especial debido a que se jugará a partir de las 13 horas en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría. Allí impartirá justicia el árbitro alemán Daniel Siebert, mientras que el VAR estará conducido por su compatriota Bastian Dankert.

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El presente de los clubes

Ambos llegan con un presente especial y soñado. Arsenal tendrá la oportunidad de volver a ser protagonista en el certamen internacional en una temporada donde consiguió romper una racha negativa de 22 años sin ganar la Premier League, por lo que llega motivado a la gran final con la esperanza de levantar el trofeo.

Pero no será una tarea fácil, porque en frente tendrá al último campeón del certamen que ganó la final ante Inter de Milán con un resultado histórico: 5-0 que demostró el rendimiento arrollador del equipo que conduce el español Luis Enrique. A su vez, viene de dejar en el camino al duro Bayern Múnich con un global de 6-5 a su favor.

Cabe recordar que la única vez que Arsenal disputó la final de la Champions fue en 2006, en lo que fue derrota 2-1 ante Barcelona de España.

arsenal campeón portada El festejo de los jugadores del Arsenal tras consagrarse en la Premier League.

El festejo de los jugadores del Arsenal tras consagrarse en la Premier League.

Lo que tenes que saber del partido

UEFA Champions League

Estadio: Puskas Arena (Hungría)

Árbitro: Daniel Siebert (Ale)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

Hora: 13.

TV: Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.