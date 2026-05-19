Campeón sin jugar: Manchester City no pudo hacer la épica y Arsenal se quedó con el título

El equipo de Mikel Arteta es el ganador de la Premier League y en unos días jugará la final de la Champions.

Después de 22 años, el Arsenal es el campeón de la Premier League . El equipo de Londres festejó la caída del Manchester City, su inmediato perseguidor, que igualó 1 a 1 con el Bournemouth este martes.

Los dirigidos por Mikel Arteta cortaron una racha negativa muy prolongada y viven una temporada soñada. El sábado 30 de mayo serán rivales de PSG en la final de la Champions League.

A falta de una fecha, los "Gunners" celebran la obtención de la mejor liga del mundo del fútbol una fecha antes de su culminación.

Un golazo del marfileño nacionalizado francés, Eli Junior Kroupi, antes del final del primer tiempo fue determinante para la victoria del Bournemouth. El delantero, de apenas 19 años, la colgó del ángulo superior izquierdo de Gianluigi Donnarumma.

Embed ¡¡GOLAZO DEL BOURNEMOUTH Y LO FESTEJA EL ARSENAL!! HERMOSA DEFINICIÓN A COLOCAR DE JUNIOR KROUPI PARA EL 1-0 ANTE MANCHESTER CITY.



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Sobre el final del partido, el descuento de Erling Haaland le puso suspenso a los últimos dos minutos, pero el City se quedó apenas con un empate y las manos vacías.

El triunfo del lunes fue esencial para el Arsenal

El equipo del español Mikel Arteta venía de ganarle agónicamente 1-0 al West Ham United, en el estadio Olímpico de Londres.

El lunes, en el Emirates stadium, ante su gente, el rival fue el Burnley por la fecha 37.

El Arsenal logró la victoria que sería decisiva con el gol del alemán Kai Havertz a los 37 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina cerrado desde la izquierda por parte de Bukayo Saka, la pelota cayó en el primer palo donde el ex delantero del Chelsea se elevó, cabeceó cruzado y puso el 1-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Arteta alcanzó los 82 puntos, se afirmó como líder y le sacó 4 unidades de diferencia al Manchester City, que en la última fecha ya no podrá alcanzarlo.

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Por su parte, Pep Guardiola podría estar dirigiendo sus últimos partidos en Manchester City, ya que en los primeros días de esta semana se corrió el fuerte rumor de que dejará el cargo al finalizar la temporada.

Oficialmente, el contrato de Guardiola con el City termina el 30 de junio de 2027. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula que le permite marcharse al término de cada temporada. Reportes de la prensa británica e internacional indican que Guardiola hará uso de esta cláusula y dejará el club al finalizar la campaña actual, cerrando un ciclo de 10 años en el equipo.

guardiola aplausos

Con el “Dibu” Martínez y Buendía a la cabeza, el Aston Villa va por la gloria en la Europa League

El Aston Villa de Inglaterra, que tiene como dos de sus grandes figuras a los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía, irá por la gloria este miércoles, cuando se enfrente con el Friburgo de Alemania en la gran final de la UEFA Europa League.

El encuentro está programado para las 16 (hora de Argentina), tendrá como escenario el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía, y se podrá ver a través de ESPN, DAZN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el francés François Letexier.

El Aston Villa se metió en la final de la Europa League gracias al triunfo 4-1 en el global frente al Nottingham Forest de Inglaterra. La clave para los "villanos" estuvo en la vuelta, donde se lucieron con un contundente 4-0 para dar vuelta la historia después del 1-0 sufrido en la ida.

En caso de quedarse con el título, el Aston Villa conquistará su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

El "Dibu" Martínez buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.

El Friburgo, por su parte, se presenta como la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3. Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.__IP__

El ganador de este título tendrá premio doble, ya que se clasificará a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League.

Qué equipos ganaron las últimas 10 ediciones de la Europa League