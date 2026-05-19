Un ex empleado de AFA reveló el enorme gesto que tuvo Messi tras el Mundial de Qatar 2022

El capitán de la selección argentina volvió a mostrar su grandeza con el reconocimiento a todos los que participaron del proceso para la Copa del Mundo.

Se reveló un gran gesto que tuvo Messi con los empleados de AFA.

Gerardo Salorio, ex preparador físico de la Selección Argentina, reveló que, tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022 , el capitán Lionel Messi tuvo un enorme gesto con los empleados de AFA , esos que participaron del proceso y en muchas ocasiones no se llevan ningún crédito.

"Messi repartió el premio de Qatar en partes iguales con todos los empleados del predio de AFA. A cada uno le alcanzó casi para un departamento", comentó Gerardo Salorio en diálogo con Radio La Red.

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Gerardo Salorio, ex Preparador Físico de la Selección Argentina, en @radiolared. pic.twitter.com/b0rAIPdK0x — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 19, 2026

El gran gesto de Messi con los empleados de AFA

Muchos de los gestos del capitán de la selección no son conocidos porque él prefiere no hacerlos públicos, pero en muchas ocasiones, otras personas como Salorio se encargan de contarlo. Lo mismo ocurrió con el regalo que le hizo al plantel tras levantar la Copa del Mundo, que fue un Iphone dorado personalizado para cada uno.

El ex preparador físico de la selección también contó otra historia sobre Messi, que según él, durante la intervención de AFA (previo a que asuma Chiqui Tapia), el rosarino realizó unas llamadas para que los empleados cobren el dinero de tres meses de sueldos que se les debían en ese entonces.

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Lionel Messi volvió a ser protagonista por una historia fuera de la cancha. El "profe" Gerardo Salorio, reconocido preparador físico de José Pékerman, reveló que durante la intervención de la AFA y en medio de una fuerte crisis económica, el capitán argentino… pic.twitter.com/0SA8oxVHIj — RLC Noticias (@rlcnoticias) May 18, 2026

Salorio también habló sobre José Néstor Pekerman, con quien supo trabajar en su proceso en la selección: "Pekerman le dio tanto al fútbol argentino que debería estar adentro del predio de Ezeiza y ser consulta permanentemente".

Además destacó la importancia del proceso que culminó en el Mundial 2006, que terminó siendo de vital importancia para la victoria en Qatar: "El Plan Pekerman fue tan perfecto que le dio técnicos a la Selección". Esto, obviamente, en referencia a Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel.

Se reunieron Tapia y Scaloni en la previa del Mundial

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, a solo 23 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”, fue el mensaje que compartió Tapia junto a una foto con Scaloni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2056821428066922646?s=20&partner=&hide_thread=false "MODO MUNDIAL ACTIVADO"



El mensaje de Claudio Tapia luego del reencuentro con Lionel Scaloni, a menos de un mes para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/vd2qiXPxAb — TyC Sports (@TyCSports) May 19, 2026

La reunión podría ser clave, ya que se espera que en pocos días Scaloni dé a conocer la lista definitiva con los 26 convocados que irán al Mundial 2026, donde la Selección argentina irá en busca de su cuarta estrella.

Según comentaron varios periodistas vinculados a la selección, el oriundo de Pujato ya habría reducido la lista a 35 jugadores, que ya fueron comunicados, y en breve definirá el corte final para el Mundial, y que empezará su preparación con los amistosos previos y los entrenamientos en la sede de Kansas.

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Tapia, quien se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial, aunque tendrá que pagar 30 millones de pesos como garantía.