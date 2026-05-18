"Jugadores..." El picante gesto de Messi para la hinchada de Inter Miami tras un cantito que dolió

El 10 miró con cara desafiante a la hinchada tras un cantito común en Argentina pero poco frecuente en Estados Unidos. La dura reacción de Messi.

Lionel Messi no para de dar show en Inter Miami siendo el encargado de llevar en sus espaldas a un equipo que le cuesta pero se está ganando un espacio protagónico en la Major League Soccer (MLS). Este domingo el 10 fue clave en la victoria 2-0 de local donde demostró estar en un nivel alto para disputar la Copa del Mundo que iniciará en menos de un mes y competitivo.

El encuentro se dio en un contexto complejo para los jugadores donde la hinchada tomó distintas acciones para exigirle a los jugadores del equipo mejores resultados deportivos a pesar de que el equipo se encuentra en la segunda colocación de la conferencia este.

Es que los hinchas esperaban una respuesta más cercanas por parte de los jugadores debido a que no jugaban de local desde la derrota ante Orlando City por 4-3. Ante esta situación, la hinchada llevó a cabo acciones para mostrales su descontento a los futbolistas, incluso a Messi , y cantaron la canción tan usada en la Argentina "jugadores...".

Sin embargo, la letra de la misma fue diferente: "Jugadooores... respeten a la hinchaaada, saluden a la geeeente, que nunca pide naaaada", cantaron con enojo. Ante esta situación, Messi no toleró el mensaje de los fans y realizó un gesto que les advirtió que estaban tomando una decisión equivocada con dicho reproche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2056179712091709796&partner=&hide_thread=false “El himno ya se convirtió en BAIT. Todo arruinan”



Messi los mira fijo. Los desafía. Y finalmente les hace el gesto. Nunca entendió por qué los hinchas del Inter Miami cantaban “JUGADORES” ganando 2-0 pic.twitter.com/0BXklPMZdq https://t.co/yYCrQyfUHa — PaseClave (@paseclave__) May 18, 2026

Un show más: con un gol y una asistencia de Messi, el Inter Miami ganó su primer partido en su nueva cancha

Lionel Messi volvió a vestirse de conductor absoluto para que el Inter Miami se consolide en lo más alto de la Conferencia Este de la Major League Soccer estadounidense. El astro de la Selección Argentina brilló con un gol y una asistencia clave en el triunfo de Las Garzas frente a Portland Timbers. La franquicia del sur de Florida, así, logró su primer triunfo en el Nu Stadium, su recinto renovado, para adueñarse del liderato en soledad del certamen norteamericano.

Messi, del gol errado a la contundente definición en el 1-0

El equipo local impuso las condiciones de juego desde el pitazo inicial impulsado por su temible tridente ofensivo. La primera gran emoción de la tarde se gestó a los cuatro minutos en una maravillosa combinación entre el capitán rosarino y su eterno ladero uruguayo Luis Suárez. El atacante charrúa recibió en tres cuartos de cancha, levantó el balón con una sutileza de su sello y dejó al 10 cara a cara con el festejo. Sin embargo, el arquero James Pantemis reaccionó a tiempo para arrebatarle el grito al astro sobre la línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2056144770481770568&partner=&hide_thread=false Messi makes no mistake for his 12th goal of the year. @InterMiamiCF lead 1-0 at home. pic.twitter.com/QqiFVtiTgS — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

La resistencia del conjunto de Oregon se derrumbó por completo sobre la media hora de juego mediante una fantástica jugada colectiva hilvanada con velocidad y precisión quirúrgica. El campeón del mundo abrió los hilos por el sector izquierdo del ataque hacia la banda del Pistolero, quien filtró una habilitación profunda para el juvenil venezolano Telasco Segovia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2056147492878651868&partner=&hide_thread=false Messi assists, Berterame finishes. Wow. What a run. pic.twitter.com/RGsxFTcVS9 — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

El talentoso mediocampista vinotinto resolvió la acción con una genialidad absoluta al asistir con un taco perfecto para la irrupción del mejor del planeta. Sin dudar un solo instante, el rosarino sacó un zurdazo seco que dejó sin chances al golero. Antes de emprender el descanso hacia los vestuarios, el combinado de Florida tradujo su abrumadora superioridad en una nueva conquista para estirar la ventaja en el marcador.

La sutileza de Messi para asistir a Germán Berterame

Leo apiló rivales a pura gambeta en la puerta del área grande y asistió con generosidad al delantero Germán Berterame. El atacante ex Monterrey capitalizó el pase milimétrico de su compatriota para definir con total frialdad ante el arco desguarnecido y sellar un merecido 2 a 0. La efectividad de la primera etapa trajo absoluta tranquilidad al banco de suplentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2056166464260849795&partner=&hide_thread=false 13 games. 12 goals. 6 assists.



Leo Messi's form heading into the @FIFAWorldCup. pic.twitter.com/9qsRDhfpcL — Major League Soccer (@MLS) May 18, 2026

En el período complementario, la intensidad del dueño de casa se mantuvo latente a partir de la incesante rotación de figuras de la jerarquía de Rodrigo De Paul. El arquero Dayne St. Clair aportó su cuota de seguridad en los escasos avances rivales al desactivar con solvencia un potente cabezazo del ingresado Kristoffer Velde. El poderío ofensivo demostrado en el campeonato, donde el equipo ya superó la barrera de los 30 goles anotados, agiganta la candidatura del elenco patrocinado por David Beckham. Que lo tiene al 10 en estado de gracia.