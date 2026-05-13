Se conoció el ranking de los jugadores mejores pagos en la MLS: la ubicación de Messi y De Paul

La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) dejó a todos boquiabiertos al revelar el ranking de los sueldos más altos de la Liga estadounidense. La astronómica ganancia de Messi.

La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) dejó a todos boquiabiertos al revelar el ranking de los sueldos más altos de la Liga estadounidense que tiene a Lionel Messi , una de las figuras más convocantes y vigente en la elite del fútbol mundial, bien posicionado en relación a la tabla de los jugadores con mejor salario. El jugador que habría tenido chispazos con Javier Mascherano en Inter Miami tiene a un compatriota peleando los primeros puestos.

No solo él es una de las figuras que cobran un monto astronómico sino que aparecen nombres como el del mediocampista Rodrigo De Paul , su compañero en Las Garzas y en la Selección argentina, que se metió en un lugar importante del listado.

Según reconoció la Asociación, el mejor posicionado recibe poco más de 28 millones de dólares anuales (solo de salario) en su club por lo que es considerado el futbolista mejor pago del fútbol de Estados Unidos. Ese futbolista es, por lejos, el astro rosarino Messi que lidera el ranking expuesto.

Messi-De-Paul-Inter-Miami-Récord

Sorpresivamente, entre figuras que tiene la categoría como Thomas Muller, Miguel Almirón, Luis Suárez, entre otros, el jugador De Paul es el tercero en la lista, con un salario de US$ 9.688.320. En medio de ambos, en la segunda colocación, está el ex Tottenham Son Heung-min (LAFC) cotizado en US$ 11.152.852, por lo que Messi le saca una diferencia de más del doble a su perseguidor más cercano.

El ranking de los salarios más altos de la MLS

1- Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 28.333.333

2- Son Heung-min (LAFC) - US$ 11.152.852

3- Rodrigo De Paul (Inter Miami) - US$ 9.688.320

(Inter Miami) - US$ 9.688.320 4- Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000

5- Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 9.333.333

6- Emil Forsberg (New York Red Bulls) - US$ 6.035.625

7- Sam Surridge (Nashville SC) - US$ 5.933.000

8- Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - US$ 5.792.188

9- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - US$ 5.152.504

10- Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - US$ 5.581.806

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi por primera vez desde su salida del Inter Miami

El exmediocampista y director técnico, Javier Mascherano, reapareció públicamente en un evento realizado en México y dejó una respuesta que rápidamente generó repercusión. Es que a pocas semanas de su polémica salida del Inter Miami, el Jefecito fue consultado por Lionel Messi y respondió con un tono que no pasó desapercibido.

La escena ocurrió durante un encuentro organizado para seguir el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Allí, periodistas locales aprovecharon la presencia de Mascherano para preguntarle por el capitán argentino y la relación entre ambos después de su controversial salida del club estadounidense.

“Bien, bien, siempre se ve bien”, respondió el exmediocampista de manera breve. Demasiado breve. Sin intención de extenderse, inmediatamente agregó un “¿listo?”, dejando en evidencia cierta incomodidad frente a la consulta y dando por terminado el tema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2054225326834610652&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] "Siempre se lo ve bien, ¿listo?": en medio de los rumores de una ruptura en su amistad, la fría respuesta de Mascherano tras ser consultado por Messi.



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Recordemos que la versión oficial de la salida de Mascherano del equipo de Las Garzas fue por motivos personales. Sin embargo, medios estadounidenses apuntaron a un supuesto cortocircuito entre el entrenador y algunos de los jerarcas del plantel, entre ellos, Lionel Messi.

Cómo y con quién fue la fuerte discusión que derivó en la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

La salida de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami sacudió al mundo de la MLS y, con el correr de los días, comenzaron a conocerse detalles que explican el trasfondo de su decisión de alejarse de Las Garzas. Según reveló The Athletic, una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante New York Red Bulls habría sido el detonante de su renuncia.

El episodio se dio en un contexto de creciente tensión interna en el vestuario del equipo de La Florida. De acuerdo con el reporte, el empate del fin de semana fue la culminación de una serie de conflictos que se venían gestando puertas adentro de la institución, especialmente tras la eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC, un golpe que generó malestar en el plantel.

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Fuentes cercanas al club señalaron que el conflicto incluyó cruces entre jugadores y el cuerpo técnico, en un clima cargado por la presión de los resultados. El plantel esperaba sostener el nivel mostrado en la MLS anterior, donde el equipo había tenido un rendimiento destacado, pero los últimos resultados no acompañaron al equipo de Lionel Messi.

La relación Mascherano - Messi

La situación derivó en una discusión que terminó de romper el equilibrio interno. Poco después, el club confirmó oficialmente la salida de Javier Mascherano y anunció que Guillermo Hoyos asumiría de manera interina. Todo esto, además, sorprendió por la relación de amistad que tienen desde hace años Masche y Lionel Messi.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en el vínculo que Javier Mascherano mantenía con Lionel Messi. Según el informe de The Athletic, las discusiones entre ambos eran frecuentes, aunque eran interpretadas como parte de una relación de confianza y respeto mutuo, construida a lo largo de años compartidos en la Selección Argentina y en el Barcelona.

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“Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi”, señalaron fuentes citadas por el medio. Sin embargo, en un contexto de alta exigencia, cada diferencia adquiría mayor peso dentro del vestuario. Desde la llegada de Messi, el club vive bajo una presión constante. La expectativa de resultados inmediatos, sumada a un plantel repleto de figuras, reduce al mínimo el margen de error para el entrenador de turno, cómo sucedió en su momento con el Tata Martino.