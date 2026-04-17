Cómo y con quién fue la fuerte discusión que derivó en la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

A pocos días de la renuncia del Jefecito, comienzan a conocerse los detalles de la historia.

La salida de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami sacudió al mundo de la MLS y, con el correr de los días, comenzaron a conocerse detalles que explican el trasfondo de su decisión de alejarse de Las Garzas. Según reveló The Athletic, una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante New York Red Bulls habría sido el detonante de su renuncia.

El episodio se dio en un contexto de creciente tensión interna en el vestuario del equipo de La Florida. De acuerdo con el reporte, el empate del fin de semana fue la culminación de una serie de conflictos que se venían gestando puertas adentro de la institución, especialmente tras la eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC, un golpe que generó malestar en el plantel.

Fuentes cercanas al club señalaron que el conflicto incluyó cruces entre jugadores y el cuerpo técnico, en un clima cargado por la presión de los resultados. El plantel esperaba sostener el nivel mostrado en la MLS anterior, donde el equipo había tenido un rendimiento destacado, pero los últimos resultados no acompañaron al equipo de Lionel Messi .

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La situación derivó en una discusión que terminó de romper el equilibrio interno. Poco después, el club confirmó oficialmente la salida de Mascherano y anunció que Guillermo Hoyos asumiría de manera interina. Todo esto, además, sorprendió por la relación de amistad que tienen desde hace años Masche y Messi.

El papel de Lionel Messi en la salida de Javier Mascherano

Uno de los focos de atención estuvo puesto en el vínculo que Javier Mascherano mantenía con Lionel Messi. Según el informe de The Athletic, las discusiones entre ambos eran frecuentes, aunque eran interpretadas como parte de una relación de confianza y respeto mutuo, construida a lo largo de años compartidos en la Selección Argentina y en el Barcelona.

“Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi”, señalaron fuentes citadas por el medio. Sin embargo, en un contexto de alta exigencia, cada diferencia adquiría mayor peso dentro del vestuario. Desde la llegada de Messi, el club vive bajo una presión constante. La expectativa de resultados inmediatos, sumada a un plantel repleto de figuras, reduce al mínimo el margen de error para el entrenador de turno, cómo sucedió en su momento con el Tata Martino.

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Además, el contexto institucional agrega complejidad: el rosarino tiene previsto convertirse en copropietario del club tras su retiro, lo que transforma cualquier decisión deportiva en un tema sensible.

En lo inmediato, Inter Miami, que se ubica tercero en la Conferencia Este, iniciará una nueva etapa bajo la conducción interina de Hoyos. Mientras tanto, la dirigencia ya analiza alternativas para el futuro, en un escenario donde nombres de peso comienzan a aparecer. La salida de Mascherano, más allá de los motivos personales esgrimidos públicamente, deja al descubierto un clima interno tenso y un vestuario exigente, donde cada resultado y cada decisión pueden marcar el rumbo del proyecto encabezado en lo deportivo por Messi y en lo institucional por David Beckham.