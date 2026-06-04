El salto de 32 a 48 selecciones genera confusión entre los hinchas. Agustín Sohn salió a las calles de Neuquén para probar el conocimiento de la gente sobre los países participantes.

Mundial 2026: el desafío de reconocer las 48 banderas del torneo más grande de la historia

El Mundial 2026 traerá un cambio histórico para la competencia: por primera vez participarán 48 selecciones, dejando atrás el formato de 32 equipos que se mantenía desde hace años. Este salto cuantitativo no solo modifica la estructura del torneo, sino que representa un verdadero desafío para los hinchas a la hora de reconocer banderas, abreviaturas y hasta las capitales de los países clasificados.

El torneo se disputará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá . La dificultad no es menor. Como señaló Agustín Sohn en el streaming LM Neuquén en vivo , las abreviaturas de algunos países complican la identificación.

"Argelia se abrevia ALG, pero Uzbekistán es UZB, Bosnia y Herzegovina es BH. Si no tenés memoria visual, está complicado", explicó el periodista, quien salió a las calles neuquinas para poner a prueba el conocimiento de la gente. Entre las banderas consultadas aparecieron Argelia, Jordania y Croacia, esta última fácilmente reconocible por quienes crecieron jugando videojuegos de fútbol como el FIFA .

banderas mundial streaming (2)

Sin embargo, otras como Bosnia y Herzegovina o Austria generaron mayores dudas entre los transeúntes. Austria, que integra el mismo grupo que Argentina en la fase de grupos, fue uno de los casos más complicados por la similitud de sus colores con otras banderas europeas y sudamericanas.

El álbum de figuritas como herramienta educativa

Más allá de la dificultad, el Mundial representa una oportunidad para aprender geografía y cultura. "A veces el mundial es una oportunidad para aprender. Los que están con el álbum y cuando empiecen los enfrentamientos deportivos, uno va aprendiendo también de las banderas", destacó Sohn durante la charla.

El periodista recordó que en ediciones anteriores, selecciones como Marruecos en 2022 o Islandia en 2018 se convirtieron en las favoritas del público, generando curiosidad sobre sus países de origen. "Me dio por mirar los paisajes de Marruecos y la verdad que es muy lindo país", comentó.

Islandia, que no clasificó para esta edición, jugará un amistoso con Argentina en las próximas fechas.