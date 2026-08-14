Por qué el equipo de Darío Benedetto quedó eliminado por escritorio en Ecuador.

El Barcelona de Guayaquil , con el delantero argentino Darío Benedetto entre sus filas, quedó eliminado de la Copa Ecuador por una insólita situación reglamentaria. El conjunto ecuatoriano había ganado 1-0 ante Liga de Portoviejo por los octavos de final, pero una protesta de su rival terminó modificando el resultado y dejó al equipo afuera del certamen.

El encuentro se disputó el pasado 5 de agosto y Barcelona consiguió la clasificación dentro de la cancha. Sin embargo, durante el partido ingresó Erick Mendoza, uno de los refuerzos del equipo, pese a que ya había disputado esta misma edición de la Copa Ecuador con Delfín. La normativa de la competencia establece que un futbolista no puede representar a más de un club durante una misma etapa del torneo.

Liga de Portoviejo advirtió la situación y presentó un reclamo ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En este caso, Mendoza ya había jugado con Delfín en los 16avos de final e incluso había convertido un gol en el triunfo del conjunto de Manta, por lo que su posterior participación con Barcelona quedó bajo la lupa. El extremo de 24 años ingresó en el segundo tiempo, cuando Barcelona se encontraba en ventaja. En ese momento, el cuerpo técnico encabezado por César Farías -quien posteriormente dejó su cargo y fue reemplazado por el argentino Pablo Trobbiani- decidió utilizar al futbolista que había llegado recientemente desde Delfín.

El reclamo de Liga de Portoviejo finalmente fue aceptado y la resolución determinó que Barcelona perdió el partido por 3-0 debido a la alineación indebida. De esta manera, el conjunto de Guayaquil quedó eliminado de la Copa Ecuador pese a haber ganado el encuentro originalmente disputado. La caída representa una nueva frustración para Barcelona en 2026. El equipo de Benedetto ya había quedado afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos y ahora solamente mantiene la LigaPro como competencia vigente. Para colmo, la eliminación de la copa doméstica no llegó por un resultado deportivo, sino por un error reglamentario que terminó costándole la clasificación.

La insólita situación que vivió Darío Benedetto

Cuándo Darío Benedetto fue confirmado en el Barcelona de Ecuador, el centro delantero argentino vivió una insólita situación al arribar al país sudamericano, ya que en el aeropuerto fue recibido por algunos hinchas del equipo de Guayaquil, que le hicieron un particular pedido.

En su llegada a Ecuador, para firmar por un año con el Barcelona, Benedetto fue recibido por varios hinchas que lo esperaban. En varios videos, se lo ve al jugador bastante incómodo mientras le da la mano a algunos simpatizantes, con la expresión de no entender mucho lo que estaba pasando.

"QUEREMOS CAMPEONATOS, NO SE VENGA A ROBAR LA PLATA".



La bienvenida de los hinchas de Barcelona a Darío Benedetto. pic.twitter.com/96Ik0JYGXY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 29, 2026

Entre algunas cosas que le gritaron al delantero, los hinchas le pidieron que "ponga huevos por la camiseta", mientras que otros se pusieron firmes y le dijeron: "Queremos campeonatos, no se venga a robar plata". El Pipa, por su parte, le tiro un guiño al equipo de Guayaquil, con la siguiente frase: "Barcelona es el club más grande del Ecuador, por eso no me costó nada aceptar. Voy a entregarlo todo por esta camiseta".