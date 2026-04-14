Qué dijo el Pipa Benedetto acerca de su regreso a la Bombonera

Esta noche, desde las 21.00, Boca recibirá a Barcelona de Guayaquil por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 . Este encuentro tendrá un condimento especial, ya que Darío Benedetto , ex delantero del Xeneize que en su momento supo ganarse el cariño del hincha, retornará a La Bombonera por segunda vez desde su salida algo polémica en julio del 2024. El Pipa palpitó el partido, comentó las sensaciones de volver al estadio del club de sus amores y contó qué hará si convierte un gol.

"Una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo", declaró el centro delantero que el pasado 21 de febrero cortó una racha de más de dos años sin convertir goles, en diálogo con Primicias, medio de Ecuador.

Cuando le preguntaron si gritaría un gol en caso de convertir, fue claro: "No, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida. Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto".

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"Está medio dividido. Vamos a ver que pasa", sentenció cuando le preguntaron sobre el recibimiento por parte de los hinchas. Y es que su segundo ciclo en Boca fue de más a menos, y se vio manchado por los dos penales errados en la serie ante Corinthians de la Copa Libertadores 2022 (siendo uno de los referentes que había reclamado los premios a la dirigencia en la previa), su bajo rendimiento los años posteriores y el episodio "noches alegres, mañanas tristes", que le puso punto final a su estadía en el club.

La polémica salida del Pipa Benedetto de Boca

Por estas cuestiones algunos hinchas de Boca le soltaron la mano a Darío Benedetto. De hecho, en su regreso a La Bombonera con la camiseta de Newell's en octubre del 2025, fue recibido por una mezcla de silbidos y aplausos que denotan la falta de unanimidad por parte de los fanáticos hacia la figura del que, para muchos, ha sido el mejor delantero del Xeneize luego del retiro de Martín Palermo.

Barcelona viene de caer 1 a 0 como local ante Cruzeiro en su debut en la Copa Libertadores, por lo que necesitará un resultado positivo en La Bombonera para no complicar sus chances de clasificar a los octavos de final. “Un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan…”, sentenció Sergio Núñez, delantero uruguayo. El entrenador César Farías, por su parte, fue mucho más respetuoso con el rival y con el ambiente que habrá en una nueva noche de Copa: "Necesitamos rebeldía para ganarle a Boca y, ante la adversidad futbolística y ambiental, los jugadores puedan tener una noche mágica".

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El Xeneize, por su parte, viene de ganar 2 a 1 en el debut ante Universidad Católica e intentará, ante su gente, prolongar su buen comienzo en el certamen continental y palpitando el Superclásico frente a River del próximo domingo.