Choque en cadena camino al tercer puente: demoras y largas filas en el tránsito

Móviles de la Policía y ambulancias del SIEN se dirigían al lugar del hecho. Ocurrió pasadas las 17 sobre la colectora de la Avenida Raúl Alfonsín.

Demora y extensas filas por un choque en cadena en plena hora pico sobre la Avenida Raúl Alfonsín, camino al tercer puente, que une Neuquén con la vecina ciudad de Cipolletti.

La infornación preliminar no da cuenta de la cantidad de vehículos involucrados, pero al menos dos ambulancias del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) se dirigía al lugar del accidente de tránsito pasadas las 17.