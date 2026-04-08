Choque en cadena en Ruta 7: un camión perdió la carga y generó caos

El choque involucró al rodado de gran porte y a tres vehículos más. Un móvil policial pudo frenar a tiempo.

Dos choques se registraron este miércoles al mediodía sobre la Ruta 7 , en el tramo comprendido entre el ex peaje y la rotonda de Fasinpat , y generaron complicaciones en el tránsito en dirección Neuquén–Centenario.

El primero de los incidentes ocurrió a metros del ingreso al barrio Fulciniti, cuando un camión Ford Cargo de una empresa, conducido por un hombre de 36 años, perdió parte de la carga de materiales que transportaba y la dejó desparramada sobre la calzada.

La situación derivó en una serie de colisiones entre los vehículos que circulaban detrás. Entre los rodados involucrados se encontraba una Volkswagen Amarok móvil policial (JP 1503) de traslado de detenidos, que logró frenar a tiempo, aunque quedó en la zona del incidente.

Sin embargo, no pudieron evitar el impacto una Volkswagen Amarok particular conducida por un hombre de 64 años, un Citroën Aircross manejado por una joven de 23 años de Centenario y una Fiat Fiorino en la que viajaba un hombre de 47 años domiciliado en Neuquén capital.

Choque en cadena ruta 7 camión (1)

En el lugar intervino personal de Tránsito Villa Obrera y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que asistió a la joven involucrada, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Según informaron las autoridades, los test de alcoholemia realizados a todos los conductores arrojaron resultados negativos. En tanto, el chofer del camión fue multado por no asegurar correctamente la carga, lo que provocó el siniestro.

Otro choque a metros

A pocos metros de allí, frente al cartel de bienvenida a Centenario, se produjo un segundo choque que involucró a dos autos. En este caso, solo se registraron daños materiales y ninguno de los conductores resultó herido.

Ambos episodios generaron demoras en la circulación hasta que se despejó la calzada y se normalizó el tránsito en ese sector.

Impresionante vuelco de un camión en Ruta 7

Un impresionante vuelco ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta 7. Un camión quedó ladeado a la altura de San Patricio del Chañar.

Según Vaca Muerta News, ocurrió a la altura del ex centro de salud de la localidad, a 3 km del cruce. El operativo de asistencia provocó demoras en el tránsito, pero en ningún momento se obstruyó el tránsito completamente.

El Comisario Inspector Freddy Rivera, jefe de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta, dialogó con LM Neuquén respecto a la dinámica del siniestro. El oficial señaló que se trataba de un semirremolque que trasladaba áridos.

Vuelco camión Ruta 7

En la entrevista con la Policía, el chofer del camión declaró que transitaba la ruta con normalidad hasta que, por razones que desconoce, se activó el sistema de volcado. Este movimiento provocó que el semi se ladee hacia la banquina y vuelque la batea con el material. "El semi quedó volcado, vertiendo el material en la banquina", afirmó Rivera. "La parte del tractor quedó sin volcar", agregó.

Según afirmó el comisario, el chofer fue atendido preventivamente por el SIEN. Sin embargo, no sufrió heridas de consideración y no tuvo que ser derivado a ningún centro de salud.

Rivera expresó que el hombre fue entrevistado en el lugar y que no presentó inconvenientes. Explicó que los conos de tránsito que se ven en las imágenes no son debido a que se haya cortado el tránsito, sino que se colocaron para indicar precaución a los conductores.