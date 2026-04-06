Impresionante vuelco de un camión en Ruta 7: demoras en el tránsito

Un impresionante vuelco ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta 7 . Un camión quedó ladeado a la altura de San Patricio del Chañar .

Según Vaca Muerta News, ocurrió a la altura del ex centro de salud de la localidad, a 3 km del cruce. El operativo de asistencia provocó demoras en el tránsito, pero en ningún momento se obstruyó el tránsito completamente.

El Comisario Inspector Freddy Rivera , jefe de la Dirección de Seguridad Vaca Muerta , dialogó con LM Neuquén respecto a la dinámica del siniestro. El oficial señaló que se trataba de un semirremolque que trasladaba áridos.

En la entrevista con la Policía, el chofer del camión declaró que transitaba la ruta con normalidad hasta que, por razones que desconoce, se activó el sistema de volcado. Este movimiento provocó que el semi se ladee hacia la banquina y vuelque la batea con el material. "El semi quedó volcado, vertiendo el material en la banquina", afirmó Rivera. "La parte del tractor quedó sin volcar", agregó.

Estado de salud del chofer

Según afirmó el comisario, el chofer fue atendido preventivamente por el SIEN. Sin embargo, no sufrió heridas de consideración y no tuvo que ser derivado a ningún centro de salud.

Rivera expresó que el hombre fue entrevistado en el lugar y que no presentó inconvenientes. Explicó que los conos de tránsito que se ven en las imágenes no son debido a que se haya cortado el tránsito, sino que se colocaron para indicar precaución a los conductores.

Fuerte choque en la Ruta 22 durante el Viernes Santo

Durante el Viernes Santo se registró un fuerte choque en la Ruta 22.

El incidente ocurrió alrededor de las 10,30, en el kilómetro 1267, a la altura de Arroyito. Apenas fueron alertados, concurrió al lugar de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Senillosa bajo la responsabilidad del comandante general Marcelo Gómez.

Al llegar a Arroyito, el personal se encontró con dos camionetas y cuatro personas golpeadas. De acuerdo a la información que suministraron desde el cuartel de Bomberos, los cuatro ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital de Senillosa.

choque Ruta 22 La camioneta Ram resultó con importantes daños en su parte delantera. gentileza Bomberos Voluntarios Senillosa

Intervinieron del siniestro una camioneta Ram, con una importante abolladura en su parte delantera, y otra camioneta, Volkswagen Saveiro, con daños en la parte trasera. Se presume que este vehículo hizo una maniobra para salir o ingresar a la estación de servicio YPF y que fue colisionado por la Ram. De igual forma, las circunstancias del incidente se encuentran bajo investigación, con la intervención de Tránsito y la Comisaría 11 de Senillosa, que también se hizo presente en el sitio del choque y dispuso un operativo preventivo para evitar otros siniestros.

Asimismo, los bomberos no solo ayudaron en la tarea de auxilio de los ocupantes de las camionetas, dos personas en cada vehículo, sino que llevaron a cabo una limpieza de la cinta asfáltica.