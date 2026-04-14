Las tremendas atajadas de Musso ante Barcelona, para asegurar la clasificación del Atlético de Madrid

El arquero argentino fue la gran figura en la clasificación del Colchonero a las semifinales de la Champions League.

Juan Musso fue la gran figura en la clasificación del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid festejó de local ante Barcelona y clasificó a las semifinales de la Champions League . En el encuentro de vuelta, el arquero argentino, Juan Musso , fue la gran figura del Colchonero, con algunas increíbles atajadas para sostener la ventaja en la serie.

El futbolista de la selección argentina se ganó la titularidad por la lesión de Jan Oblak, y no dejó dudas en el arco del Atlético, que volvió a vencer al Barcelona en el duelo español y va por su primer título en la Champions.

Desde el 2-0 en la ida en el Camp Nou , el Cholo Simeone sabía que la vuelta iba a ser durísima, ya que el Barcelona tiene un poderío ofensivo enorme, liderado por Lamine Yamal.

El juvenil español tardó solo treinta segundos en tener la primer oportunidad del partido: desparramó a varios futbolistas del Colchonero y definió con el pie abierto al palo derecho de Musso, que se estiró y sacó la pelota al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044129394969518360?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NO ESPERÓ NI TREINTA SEGUNDOS! Lamine Yamal ya asustó a Juan Musso y a Atlético de Madrid.



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En los siguientes veinte minutos, una ráfaga del Barcelona puso el partido 2-0 para el visitante, empatando la serie y desequilibrando al Atlético de Madrid, que perdió la compostura y se desordenó en defensa.

En ese momento de desconcierto, el arquero argentino volvió a ser héroe para el local: en un centro tres dedos de Yamal, Fermín López definió cruzado de cabeza, pero no fue gol gracias a que Musso se abrió de piernas y le ahogó el grito al equipo culé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2044136329110323512?s=20&partner=&hide_thread=false QUÉ ATAJADÓN DE JUAN MUSSO A FERMÍN LÓPEZ PARA MANTENER AL ATLÉTICO DE MADRID CON VIDA pic.twitter.com/K7nCUs18TU — dataref (@dataref_ar) April 14, 2026

En la misma jugada, que permitió que el Atlético continúe vivo en la serie, López quedó golpeado por un choque con el pie de Musso y tuvo que ser atendido por un par de minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044146763859108192?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡EL MOMENTO EXACTO DEL GOLPAZO DE FERMÍN LÓPEZ CON EL BOTÍN DE MUSSO!! Atención a como quedó el rostro del español luego de ser atendido por los médicos...



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Tras ese parate, llegó el descuento del Atlético de Madrid, que volvió a estar arriba en la serie y logró salir un poco del acecho del Barcelona, que no pudo volver al dominio previo.

En el segundo tiempo, aunque no hubo la misma acción que en el primero, Musso se mantuvo seguro y descolgó varios centros en el final, incluyendo la última jugada del encuentro, en la que metió un puñetazo, ahogando la última chance del equipo culé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044160223678448043?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡MUSSO!! ¡¡MUSSO!! ¡¡MUSSO!! ¡¡MUSSO!! ¡¡Y ATLÉTICO DE MADRID A SEMIFINALES!!



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Las tremendas estadísticas del Cholo Simeone tras la clasificación a semifinales

El entrenador argentino tiene dos estadísticas impresionantes como entrenador del Atlético de Madrid: la primera es que venció al Barcelona en las tres series de Champions en las que se cruzó directamente. Todas fueron en cuartos de final, tanto en la 2013/2014, como en la 2015/2016 y la actual edición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2044167838651568601?s=20&partner=&hide_thread=false DIEGO “CHOLO” SIMEONE ganó en TODOS sus cruces directos de UEFA Champions League ante Barcelona:



Cuartos de Final 2013/14: 2-1 en el global.

Cuartos de Final 2015/16: 3-2 en el global.

Cuartos de Final 2025/26: 3-2 en el global.



Todos los registros estadísticos… pic.twitter.com/UeAQEykWF3 — dataref (@dataref_ar) April 14, 2026

Además, en el siglo XXI, se convirtió en el entrenador argentino que más semifinales de Champions League alcanzó: esta es la cuarta vez que accede, tras las dos temporadas mencionadas anteriormente y también la 2016/2017, que fue la única que perdió, ante Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2044159222401860016?s=20&partner=&hide_thread=false DIEGO SIMEONE es el entrenador argentino que MÁS VECES LLEGÓ A SEMIFINALES de UEFA Champions League en el siglo XXI:



2013/14 vs. Chelsea.

2015/16 vs. Bayern Múnich.

2016/17 vs. Real Madrid.

2025/26: espera por el ganador de Sporting CP-Arsenal.



Todos los… pic.twitter.com/hsLQaUY4bc — dataref (@dataref_ar) April 14, 2026

En esta estadística superó a Héctor Cúper, que tenía tres semifinales en el inicio del siglo. El Atlético de Madrid enfrentará al ganador entre Arsenal y Sporting de Lisboa.