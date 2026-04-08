El golazo de Julián Álvarez en la gran victoria del Atlético de Madrid sobre Barcelona

El equipo del Cholo Simeone ganó 2 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Champions. PSG dominó a Liverpool.

Otro golazo espectacular de Julián Álvarez para Atlético de Madrid recorre el mundo. El argentino ejecutó un tiro libre de manera soberbia y contundente para abrir el camino a la victoria de su equipo frente al Barcelona y como visitante. El delantero metió el primero antes del final del primer tiempo en el 2 a 0 del conjunto del Cholo Simeone por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Iban 40' del primer tiempo y todo estaba parejo, hasta el que Julián entró en juego. Un pase suyo derivó en la corrida de Giuliano Simeone, que fue bajado por Cubarsí cuando se iba mano a mano con Ter Stegen. El árbitro István Kovács le mostró la roja por último recurso y la serie empezó a inclinarse para el Colchonero.

Es que de esa pelota parada vino la joya de Álvarez, que la colgó del ángulo y salió festejando con sus compañeros.

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Tuvo participación importante Juan Musso, arquero argentino que integra la selección nacional. El "1" visitante tuvo una actuación destacada con varias intervenciones que mantuvieron el cero en su arco.

Ya en el complemento, la visita aprovechó la ventaja numérica. Antoine Griezmann encontró a Mateo Ruggeri proyectado por izquierda y su centro encontró a Alexander Sorloth entrando por la mitad del área. El delantero desvió con zurda y de primera para estampar el segundo y darle un gran resultado al Aleti de cara la vuelta.

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Liverpool cayó en el otro partido de Champions League de la jornada

En paralelo, Paris Saint-Germain también dejó una imagen contundente al vencer por 2 a 0 a Liverpool FC y acercarse a las semifinales. El vigente campeón reafirmó su candidatura con un rendimiento sólido ante su público.

El equipo dirigido por Arne Slot tuvo un inicio equilibrado, pero fue el conjunto parisino el que golpeó primero: Désiré Doué abrió el marcador a los once minutos con una acción que marcó el rumbo del partido. Liverpool intentó reaccionar, aunque careció de precisión en los metros finales.

En la segunda mitad, Khvicha Kvaratskhelia amplió la diferencia con una destacada jugada individual, dejando en el camino a Giorgi Mamardashvili antes de definir el 2 a 0.

Cómo salieron los partidos del martes

Arsenal se impuso por 1 a 0 sobre Sporting de Lisboa en condición de visitante en el final del encuentro y tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto inglés resolvió un partido complejo en el cierre, con el tanto del alemán Kai Havertz, y quedó bien posicionado de cara a la revancha que tendrá lugar la próxima semana en Londres.

El encuentro fue parejo, con un leve dominio del equipo portugués, que generó las situaciones más claras pero no logró quebrar la resistencia rival. A pesar de las oportunidades, el marcador se mantuvo en cero durante casi todo el desarrollo.

Cuando el empate parecía sellado, el Arsenal encontró la diferencia en tiempo de descuento. A los 91 minutos, Gabriel Martinelli envió un preciso centro que Havertz controló en soledad dentro del área y definió para marcar el único gol del partido.

De esta manera, el conjunto londinense dio un paso importante hacia las semifinales y buscará confirmar la clasificación la próxima semana en Inglaterra.

Por su parte, el Sporting no podrá contar con Luis Suárez, su máximo goleador en la temporada, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y estará ausente en el encuentro de vuelta.

Además, el Real Madrid no pudo como local y cayó por 2 a 1 ante el Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions League pero dejó una gran imagen por lo que tiene muchas chances de revertir la serie en Alemania.

Luis Díaz a los 41 minutos de la primera etapa y Harry Kane en apenas unos segundos del complemento le dieron la ventaja al Bayern, que hizo un gran partido. Kylian Mbappé descontó a los 29 del segundo tiempo.

image Así está el cuadro. Fuente: Promiedos.

El arranque fue parejo, con una ocasión clara por lado, ya que a los 9 minutos, un envío del alemán Joshua Kimmich derivó en un remate del francés Dayot Upamecano que fue despejado sobre la línea, pero la respuesta llegó con un derechazo del brasileño Vinícius Júnior que exigió al germano Manuel Neuer.

Antes del descanso, el visitante capitalizó un error del francés Aurélien Tchouaméni y abrió el marcador a los 40 minutos: el alemán Serge Gnabry combinó con el inglés Harry Kane y asistió al colombiano Luis Díaz, que definió con sutileza.

En el complemento, el Bayern amplió de inmediato cuando a los 23 segundos, tras una pérdida en salida, el francés Michael Olise envió un centro que Kane transformó en el 2 a 0.

Sin embargo, el local reaccionó en su mejor momento del partido y descontó a los 30 minutos con el francés Kylian Mbappé, luego de una jugada iniciada por el inglés Jude Bellingham.

Pese al intento final, el Real Madrid no logró igualar y quedó en desventaja de cara a la revancha en Alemania, donde el Bayern buscará sellar su clasificación a semifinales.