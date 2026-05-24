¿Contra Milito?: los jugadores de Racing que respaldaron a Costas

Gustavo Costas fue despedido por la dirigencia luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana el pasado jueves.

Los jugadores de Racing que le dejaron un mensaje al exentrenador.

Los jugadores de Racing , encabezados por el capitán del equipo, Santiago Sosa, y Adrián "Maravilla" Martínez , utilizaron las redes sociales para agradecer y respaldar a Gustavo Costas , quien fue despedido de su cargo de entrenador por el presidente del club, Diego Milito.

Más allá de los mensajes en las redes, casi la totalidad de los jugadores del plantel de Racing se comunicaron con Costas para respaldarlo y solidarizarse por el mal momento.

Uno de los primeros en expresarse fue el capitán Sosa , una de las piezas clave del equipo, quien compartió una imagen abrazado al DT y escribió unas palabras cargadas de afecto.

“Fue increíble compartir todo este tiempo con vos Gustavo. Gracias a vos y a tu cuerpo técnico por la confianza que me dieron y por todo. Te quiero mucho”, publicó el mediocampista en una historia de Instagram junto a una foto del festejo de Racing.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los hinchas de la Academia, que interpretaron el posteo como una muestra del fuerte vínculo que Costas construyó con el plantel durante su ciclo.

Gustavo Costas

Otro de los que se manifestó fue Adrián “Maravilla” Martínez, figura ofensiva y goleador del equipo, quien también utilizó sus redes para dedicarle unas palabras al entrenador.

“Muchas gracias por confiar en mí viejo. Dios te bendiga y siempre seas feliz”, escribió el delantero, acompañando el mensaje con una imagen en la que aparece abrazando al técnico.

Por su parte, también se expresó Agustín Almendra también se sumó a las muestras de cariño, más allá de que a principio de año dejó el equipo para ir a jugar al fútbol mexicano.

El volante compartió una foto junto a Costas en el vestuario y publicó: “Gracias por todo lo que hiciste por Racing”, acompañado de un corazón celeste.

Los mensajes dejaron en evidencia la relación cercana que Gustavo Costas mantenía con muchos de los futbolistas del plantel, que valoraron no solo su trabajo futbolístico sino también el costado humano del entrenador.

Qué dijo Costas tras ser echado de Racing

El director técnico Gustavo Costas, quien fue despedido de su cargo en Racing este sábado por la tarde, lanzó unas explosivas declaraciones al asegurar que "esto no era lo que habíamos hablado".

Luego de dirigir su última práctica en el club, donde cientos de hinchas dijeron presente para agradecerle por los momentos vividos durante los dos años y medio que estuvo en el cargo, Costas paró a hablar con la prensa y reconoció que "es una despedida dolorosa, pero me pone muy contento la gente que vino y reconoció que uno dejó todo por esta institución".

Con respecto al momento en el que se enteró que no iba a seguir como entrenador de la "Academia", Costas detalló que "me lo comunicaron ayer. Me sorprendió, pero bueno, ellos tomaron la decisión. Yo priorizo siempre a Racing, al escudo. Si ellos piensan que faltaba renovar o que necesitaba un cambio, son cosas de ellos".

milito costas

Y continuó: "Me hablaron de que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio... Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años".

Por otra parte, le agradeció "a la gente y a los jugadores que siempre estuvieron con nosotros", y destacó que "cuando te vienen a despedir con lágrimas es porque hiciste las cosas bien".

"Pienso que no es una despedida porque capaz que pronto volveremos". Durante este ciclo en Racing, Costas guio al equipo hacia el título en la Copa Sudamericana 2024, que representó la primera consagración internacional de la "Academia" en 36 años, y la Recopa Sudamericana 2025.