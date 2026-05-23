Diego Milito tomó la decisión: Gustavo Costas, fuera de Racing

La eliminación internacional aceleró el final del ciclo y abrió una etapa clave para reordenar el rumbo académico.

Gustavo Costas dejó de ser el entrenador de Racing después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana , consumada tras el empate ante Caracas. La determinación fue tomada por Diego Milito , presidente del club, y Sebastián Saja , director deportivo de la institución, en medio de un cierre de semestre marcado por la frustración deportiva. Tras el partido, el propio DT había evitado confirmar su continuidad y pidió no resolver nada “en caliente”, aunque también asumió el peso del presente del equipo: “El culpable de lo que pasó este semestre fui yo”.

La salida se explica por una acumulación de resultados negativos que terminó desgastando el ciclo. Racing había arrancado mal el Torneo Apertura , luego logró enderezar el rumbo con una racha de nueve partidos sin perder entre el campeonato y la Copa Argentina , pero el clásico ante Independiente volvió a golpear fuerte al plantel. Desde entonces, la Academia apenas ganó dos de sus últimos 11 encuentros: frente a Independiente Petrolero , por la Sudamericana , y ante Estudiantes , por los octavos del Apertura . Las posteriores eliminaciones contra Rosario Central y Caracas terminaron de empujar la decisión.

El presente también aumentó las críticas hacia Diego Milito , que quedó en el centro de los cuestionamientos por el rumbo futbolístico de Racing desde su llegada a la presidencia. La salida de Costas , un entrenador muy identificado con el club y campeón de la Sudamericana y la Recopa , abre un escenario sensible para la dirigencia. La decisión busca marcar un cambio de rumbo, pero también expone a la conducción deportiva en un momento de máxima tensión con los hinchas.

Un usuario de X (Twitter) hincha de Racing recapituló un video con todos los errores individuales cometidos este año. Algunos le costaron puntos y otros quedaron en el recuerdo por tratarse de jugadas insólitas, como aquella en la que Santiago Solari se cae de la cancha después de tropezarse con la pelota ante Belgrano.

También está el penal picado por Maravilla Martínez contra Independiente, después del cual se acrecentó la gravedad de las desgracias para el equipo de Gustavo Costas.

El video va enumerando goles errados, fallas defensivas que terminan en gol y hasta las lesiones que han afectado al plantel. La más insólita de ellas es la de Valentín Carboni, que llegó como refuerzo europeo con chances de jugar el Mundial y se rompió los ligamentos cruzados con apenas 21 años.

El compilado dura 3 minutos, reúne más de 40 jugadas puntuales e incluye lo ocurrido contra Caracas en las últimas horas. El 2 a 2 lo dejó afuera y constituye un fracaso rotundo para Racing. Los dos goles del equipo venezolano llegan por errores graves de Tagliamonte y Gabriel Rojas, mientras que Maravilla falla una ocasión clarísima en el área chica del rival, en una acción pocas veces vista.

Los nombres que suenan para reemplazar a Gustavo Costas en Racing

Con el ciclo terminado, Racing ya empieza a moverse para definir al reemplazante. El principal apuntado es Hernán Crespo, quien aparece como el nombre que más interesa para iniciar una nueva etapa. También figuran en carpeta Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto, otras dos alternativas que la dirigencia evalúa para ocupar el cargo.

El objetivo será resolver rápido para encarar la reconstrucción futbolística después de un semestre que terminó con golpe deportivo e impacto político.