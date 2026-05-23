Neuquén le ganó a Marabunta el clásico regional: las mejores fotos

Neuquén RC se impuso por 55 a 17 y está en la final.

Neuquén RC se quedó con el clásico regional y avanzó a la final del Regional Patagónico de rugby tras vencer con autoridad a Marabunta por 55 a 17. El encuentro se disputó este sábado, desde las 16, en cancha del Azul, por una de las semifinales del certamen.

El local marcó diferencias desde el inicio y ya se había ido al descanso con una ventaja clara de 31 a 3. Rodrigo Lovfall, Maxi Campot y Matías Álvarez fueron los árbitros del partido.

El cruce aparecía como uno de los grandes atractivos del fin de semana por el peso de ambos equipos en el rugby zonal. Neuquén RC llegaba como bicampeón defensor del torneo y con una racha importante en la competencia, mientras que Marabunta se presentaba como un rival de riesgo por sus antecedentes recientes. De hecho, la Hormiga había sido el único equipo de la zona capaz de derrotarlo durante el año pasado en el ámbito de la URAV.

neuquen-rugby-club-marabunta-5

Más allá de la expectativa previa, el desarrollo mostró una superioridad contundente de Neuquén RC. El Azul impuso condiciones desde la primera mitad, construyó una diferencia amplia antes del descanso y manejó el trámite con solidez hasta cerrar una victoria que lo vuelve a instalar en la definición.

neuquen-rugby-club-marabunta-1

El resultado también refuerza su condición de candidato en un certamen donde sostiene un protagonismo constante desde hace varias temporadas.

neuquen-rugby-club-marabunta-8

La otra semifinal se disputará este domingo desde las 15, cuando Bigornia de Rawson reciba a Chenque RC de Comodoro Rivadavia, con arbitraje de Víctor Riera.

De ese cruce saldrá el rival de Neuquén RC en la final. El equipo neuquino, ya clasificado, irá por un objetivo grande: conquistar el tricampeonato del Regional Patagónico y extender su dominio en el rugby del sur argentino.