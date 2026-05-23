River enfrenta a Belgrano por la final del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

El Millonario va en busca de un nuevo título, mientras que podría ser el primero en la historia del Pirata en Primera División.

River y Belgrano se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 15:30, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba , que cuenta con capacidad para 57 mil espectadores y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium . El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez , mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer .

River llega a este encuentro luego del gran triunfo por 1-0 que consiguió ante Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Sin embargo, dicho enfrentamiento dejó secuelas en el "Millonario" debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabricio Bustos, el joven Lucas Silva y Joaquín Freitas.

Previamente, en las primeras rondas de los playoffs, River dejó en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0. En caso de quedarse con el triunfo, el Millonario, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.

coudet river belgrano

Belgrano, por su parte, llega como la gran sorpresa a esta final, ya que si bien tiene un gran plantel, muy pocos se imaginaban que se metería en esta instancia.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el "Clásico de Córdoba" y en los cuartos de final le ganaron sin inconvenientes como locales a Unión de Santa Fe.

El gran golpe lo dieron en las semifinales, donde eliminaron con muchísimo sufrimiento a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

El "Pirata Cordobés", que fue protagonista en el episodio más oscuro de River ya que lo mandó a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

Las probables formaciones de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

Torneo Apertura

Final

River - Belgrano de Córdoba

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 15:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

El historial de River y Belgrano en los "mano a mano"

El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio para River, que ganó en tres de los cuatro, aunque Belgrano se quedó con el más importante.

El primero de estos enfrentamientos se dio en los cuartos de final del Nacional de 1984, donde River se impuso 4-0 en Córdoba, mientras que en la vuelta cayó 2-0 pero avanzó gracias al 4-2 en el global.

El siguiente mata-mata entre River y Belgrano ocurrió en la final de la ronda de perdedores de la Copa Centenario de 1993, aquel torneo que se realizó para celebrar los 100 años de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El triunfo en aquella ocasión fue para River, que se impuso por 2-1 y de esta manera avanzó a la gran final, donde caería 3-1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

River Belgrano Apertura

El mano a mano más importante en el historial entre River y Belgrano de Córdoba fue en la Promoción 2011. En la ida el equipo cordobés se impondría 2-0 como local gracias a los goles de César Mansanelli y César Pereyra.

En el partido de vuelta, que se disputó en el Estadio Monumental, River se puso en ventaja rápidamente con el gol de Mariano Pavone, pero Belgrano llegaría a la igualdad a través de Guillermo Farré. El momento decisivo se dio promediando el segundo tiempo, cuando el arquero Juan Carlos Olave le atajó un penal a Pavone y terminaría de catapultar la ilusión de los hinchas del "Millonario" para mantener la categoría.

El último mano a mano entre River y Belgrano fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, que terminaría en victoria por 2-1 para el "Millonario".