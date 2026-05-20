River se lo empató a Bragantino en el final y aseguró su clasificación a octavos

El Millonario anotó el gol que le dio el pase a octavos a los 48 minutos del complemento. Los tantos agónicos, una costumbre del ciclo Coudet.

River empató agónicamente 1-1 con Red Bull Bragantino , en condición de local, en el marco de la quinta fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana , del cual se aseguró el primer lugar.

En el estadio Monumental, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el Millonario.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se quedó con el primer lugar del Grupo H con 11 puntosy cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

De esta forma, River consiguió un nuevo gol agónico, algo que se está volviendo costumbre en el ciclo de Eduardo Coudet al mando del equipo. En el último partido ante Bragantino, en Brasil, Lucas Martínez Quarta anotó el gol de la victoria a los 90+2'.

Días después, el Millonario vivió una de las noches más épicas del último año al igualarle a San Lorenzo en el último minuto del adicional para llevar el partido a penales. Otro tanto sobre la hora tuvo lugar en Venezuela, frente a Carabobo, y luego el de esta noche de Pereyra ante el conjunto brasileño.

Así fue el empate entre River y Red Bull Bragantino

Al cabo de los primeros 15 minutos en un partido parejo, el Millonario dominó levemente la posesión e intentó lastimar a los brasileños, que apostaron a los centros al delantero paraguayo Isidro Pitta.

El mediocampista Axir Vinicius marcó el 1-0 para Red Bull Bragantino ante River, a los 34 minutos de juego. En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y, de cabeza, puso el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2057267525331677269&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE BRAGANTINO EN EL MONUMENTAL!



Centro de Pitta para que Vinicius empuje de cabeza. El equipo brasileño le gana 1-0 a River en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/i9xqn0LsFm — DSPORTS (@DSports) May 21, 2026

En el inicio del segundo tiempo, el equipo de Coudet se volcó al ataque en busca del empate ante un equipo brasileño que apostó a la superioridad numérica en el contragolpe para vulnerar el arco de Franco Armani.

A los 48 minutos del complemento, Lautaro Pereyra marcó el empate. Desde media distancia, el colombiano Juan Fernando Quintero sacó un potente remate que el arquero Cleiton despejó abajo a la derecha pero, en el rebote, el juvenil Pereyra anotó el 1-1.

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Gran remate de Juanfer Quintero que atajó el arquero Cleiton, pero apareció Lautaro Pereyra para empujarla y poner el 1-1 en el Monumental.@GiraltPablo



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En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en lafinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia al Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming. El Red Bull Bragantino cerrará su participación en esta fase de grupos el próximo miércoles a las 21.30 cuando reciba a Carabobo, con el cual disputará el segundo lugar de este Grupo H.

Las formaciones de River y Bragantino

River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre; Maximiliano Meza y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.