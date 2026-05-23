Con goleada incluida: Barcelona conquistó la Champions League femenina

El conjunto culé volvió a tocar el cielo continental tras una final contundente ante un gigante histórico del torneo, el Lyon.

El Barcelona se consagró campeón de la Champions League Femenina después de golear 4 a 0 al Olympique de Lyon en la final disputada en el Ullevaal Stadion de Oslo. El equipo dirigido por Pere Romeu volvió a imponerse en el máximo escenario europeo y recuperó la corona con una actuación contundente ante el club más ganador de la historia del certamen. Los goles del conjunto catalán llegaron en el segundo tiempo, con dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo.

El partido tuvo dos desarrollos muy marcados. En la primera mitad, Lyon generó las situaciones más claras y obligó a Cata Coll a sostener al Barcelona con intervenciones importantes. Incluso, el equipo francés llegó a convertir por medio de Lindsey Heaps, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Tras el descanso, el Barça cambió la dinámica: presionó más arriba, atacó con mayor velocidad y encontró espacios para lastimar. Pajor abrió el marcador a los 55 minutos y amplió la ventaja a los 69, mientras que Salma terminó de liquidar la historia con dos tantos sobre el cierre.

La conquista tiene un peso especial para el fútbol femenino del Barcelona, que alcanzó su cuarta Champions League y volvió a subirse a lo más alto de Europa. Además, el triunfo llegó ante un rival histórico como Olympique de Lyon, dueño de ocho títulos y referencia absoluta de la competencia. Con esta consagración, el equipo catalán igualó al Eintracht Fráncfort como el segundo club con más trofeos en la historia del torneo.

El logro también permite trazar un paralelismo fuerte con el Barcelona masculino. Mientras el equipo de varones ganó cinco Champions League a lo largo de su historia, el conjunto femenino ya acumula cuatro y quedó a solo una de igualarlo. En pocos años, el Barça femenino construyó una era dominante, con presencia constante en finales y un crecimiento que lo instaló definitivamente entre las grandes potencias del continente.

¿Cuándo se disputa la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

La gran final de la UEFA Champions League, donde el PSG irá por el bicampeonato y el Arsenal por su primera conquista en el torneo de clubes más importante de Europa, será el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

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El Paris Saint-Germain de Francia se metió en la gran final de la Champions League luego de igualar 1 a 1 como visitante frente al Bayern Múnich de Alemania e imponerse 6-5 en el global.

El Arsenal, por su parte, le ganó 1-0 como local al Atlético Madrid de España luego del empate 1 a 1 en el partido de ida y buscará conquistar el tan ansiado trofeo por primera vez en su historia.

arsenal campeón portada El festejo de los jugadores del Arsenal tras consagrarse en la Premier League.

Con ese escenario, PSG y Arsenal llegarán a Budapest con objetivos muy distintos, pero con la misma obligación de responder en el partido más importante de la temporada. El conjunto francés buscará confirmar su dominio europeo, mientras que los ingleses intentarán transformar una campaña histórica, luego de conquistar la Premier League, en una consagración que cambiaría para siempre la historia del club en la Champions League.